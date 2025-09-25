신협·농협, 쌀 소비 촉진 위한 '아침밥 먹기 운동' 실시

김윤식 회장 직접 배식
신협중앙회가 24일 오전 대전 신협중앙회 본부 1층에서 농협중앙회와 함께 쌀 소비 촉진을 위한 '아침밥 먹기 운동'을 진행했다고 밝혔다.
이번 행사는 지난해 8월 신협·농협 등 5개 협동조합이 체결한 '쌀 소비 촉진 MOU'의 실천 활동으로, 협동조합 간 협력을 강화하고 직장인의 건강한 아침 식습관 정착을 돕기 위해 마련됐다.
이날 신협과 농협은 '아침 밥차'를 운영하며 출근하는 직원 약 400명에게 간편 도시락과 농협 즉석밥 '밥심'을 제공했다. 특히 김윤식 신협중앙회장이 직접 배식에 참여해 직원들과 소통하며 행사의 의미를 더했으며, 농협 임직원도 함께 자리해 협동조합 간 연대와 협력을 강조했다.
김윤식 신협중앙회장은 "쌀은 우리 농촌과 식탁을 지키는 생명의 뿌리"라며 "이번 '아침밥 먹기 운동'은 단순히 한 끼의 식사가 아니라, 농업과 농촌을 응원하는 작은 실천이라고 생각한다"고 밝혔다. 그러면서 "신협도 지역과 함께하는 협동조합으로서 쌀 소비 촉진에 적극 동참하고, 조합원과 국민 모두가 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.
