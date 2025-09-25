KB손보, '안전한 점포 만들기'로 소상공인과 상생

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB손해보험이 추석 명절을 앞두고 화재에 취약한 전통시장 환경 개선을 위해 '안전한 점포 만들기' 사회공헌 사업을 실시한다고 25일 밝혔다.

'안전한 점포 만들기'는 안전점검이 필요한 소상공인 점포의 전기배선, 가스배관, 소방시설 등 주요 안전 요소를 점검해 화재와 각종 사고를 예방하고 안전한 영업 환경을 조성하는 KB손해보험의 사회공헌 사업이다. 지난해부터 2년째 진행하고 있다.

KB손해보험은 24일 KB스타즈 배구단 연고지인 의정부시에 위치한 전통시장과 인근 점포를 대상으로 ‘안전한 점포 만들기’ 사업을 진행했다. 왼쪽부터 KB스타즈 임성진·나경복 선수, 구본욱 KB손해보험 사장, 조진식 의정부제일시장번영회장, 김동근 의정부시장, KB스타즈 차영석 선수가 기념사진을 촬영하고 있다. KB손보

KB손해보험은 전날 오후 KB스타즈 배구단 연고지인 의정부시에 위치한 전통시장과 인근 점포 20곳을 대상으로 안전점검을 진행했다. 이날 점검 현장에는 구본욱 KB손해보험 사장, 김동근 의정부시장과 KB스타즈 배구단 나경복, 임성진, 차영석 선수 등이 참석했다.

KB손해보험은 안전점검에서 위험 요소가 발견된 점포에 대해 시설 개선 지원과 사후 관리까지 책임진다. 올해 안에 전통시장 야외 점포 약 200곳에 화재 확산을 막는 방염포를 설치해 초기 피해를 줄일 수 있도록 지원할 계획이다. 이를 통해 인명·재산 피해를 사전에 방지하고 지역 상권의 안전문화 확산에도 기여할 것으로 기대된다.





구본욱 KB손해보험 사장은 "이번 안전한 점포 만들기 사업을 통해 소상공인과 시민이 안심하고 전통시장을 이용할 수 있길 바란다"며 "KB손해보험은 앞으로도 소상공인들과의 상생을 실현하고 지역사회 안전 문화 확산을 위한 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.





