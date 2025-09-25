[오늘의신상]"4가지 치즈 풍미 가득"…BBQ, '뿜치킹' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4가지 치즈와 요거트 등 활용

시즈닝 라인업 확대

BBQ가 치즈 풍미를 채운 시즈닝 치킨 '뿜치킹'을 선보인다고 25일 밝혔다.

'뿜치킹'은 고다치즈, 체다치즈, 블루치즈, 파마산 치즈를 조합한 시즈닝에 요거트와 유크림 분말을 더한 것이 특징이다. 치즈 관련 수요와 외식 트렌드가 꾸준히 성장세를 보이는 가운데, 고급 시즈닝 치킨에 대한 고객들의 요청에 따라 신제품을 만들었다는 설명이다.

뿜치킹. BBQ치킨

AD

이번 출시로 BBQ는 황금올리브치킨 블랙페퍼, 크런치버터치킨에 이어 치즈 풍미를 강조한 신메뉴까지 선보이며 시즈닝 치킨 라인업을 확대했다.

여기에 BBQ는 신메뉴 '뿜치킹'과 함께 새로운 사이드 메뉴인 '뿜치킹 콘립'을 출시한다. '뿜치킹 콘립'은 옥수수의 달콤함에 치즈 시즈닝을 더한 신메뉴다.





AD

BBQ 관계자는 "'뿜치킹'은 BBQ만의 바삭한 치킨에 네 가지 치즈의 풍성한 맛을 살린 프리미엄 제품"이라며 "향후에도 소비자의 니즈에 부응하는 메뉴들을 출시하고 다양한 시도를 통해 건강하면서도 맛있는 차별화된 제품을 선보일 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>