애경산업, 청양군에 4600억 규모 선물세트 나눔…"지역 상생"

명절 맞아 공장 위치한 정산면에 선물세트 전달

애경산업은 지난 24일 청양공장이 위치한 청양군 정산면 행정복지센터에 4600만원 상당의 선물세트를 전달했다고 25일 밝혔다.

애경산업은 다가오는 추석 명절을 맞아 지역 상생의 의미를 되새기고, 지역 주민들에게 사랑과 존경의 마음을 전달하기 위해 이번 활동을 기획했다.

애경산업은 지난 24일 청양공장이 위치한 청양군 정산면 행정복지센터에 4600만원 상당의 선물세트를 전달했다. 전달식에서 애경산업 정창원 상무(오른쪽에서 세 번째)와 송한백 정산면장(오른쪽에서 네 번째) 등이 참석해 기념촬영을 하고 있다. 애경산업 제공.

이번에 전달된 선물세트는 샴푸, 치약, 칫솔 등 생활에 필요한 제품으로 구성됐으며, 정산면 행복복지센터를 통해 지역 주민들께 전달될 예정이다.

이번 전달식에는 애경산업 정창원 상무와 송한백 정산면장 등 주요 관계자들이 참석했다. 애경산업 관계자는 "지역사회와의 상생은 애경산업이 추구하는 중요한 가치 중 하나이다"며 "앞으로도 다양한 사회 공헌 활동을 통해 지역 주민들과 함께 성장하고 발전해 나갈 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





한편 애경산업은 공장이 위치한 청양군과의 지역 상생을 위해 기부 활동은 물론 김장김치 나눔, 환경 정화 활동, 유소년 탁구단 후원 등 지역 사회와 함께하는 다양한 사회공헌을 지속적으로 이어오고 있다.





