[오늘의신상]에잇세컨즈, '케이팝 데몬 헌터스' 의류 선보인다

26일부터 명동·홍대입구역·에버랜드점·SSF샵 판매

다음 달 말 2차 상품 공개

11월 서울 성수동서 팝업스토어 열려

삼성물산 패션부문 캐주얼 브랜드 에잇세컨즈는 전 세계적인 인기를 끌고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'와 협업한 상품을 출시한다고 25일 밝혔다.

케이팝 데몬 헌터스는 대한민국을 배경으로 케이팝 걸그룹이 악령을 물리치고 노래로 세상을 보호한다는 이야기를 다룬 넷플릭스 애니메이션 영화다. 역대 넷플릭스에서 가장 많이 본 콘텐츠 1위에 올랐으며 OST는 미국 빌보드 메인 싱글·앨범 차트를 동시에 석권했다.

에잇세컨즈X케이팝 데몬 헌터스 협업 상품이 에잇세컨즈 에버랜드점에 진열된 모습. 삼성물산 제공

에잇세컨즈는 '케이팝 데몬 헌터스'의 세계관을 패션으로 확장해 국내외 고객들에게 K패션 선도 브랜드로서의 입지를 강화할 전략이다. 이번 협업을 통해 작품 속 걸그룹 '헌트릭스'와 보이그룹 '사자 보이즈'의 의상에서 영감받은 디자인을 선보인다.

협업 상품은 두 차례에 걸쳐 공개된다. 26일 출시되는 1차 상품은 반소매·긴소매 티셔츠, 후드 티셔츠, 볼캡으로 구성된다. '헌트릭스', '사자 보이즈'와 까치 '서씨' 캐릭터와 레터링을 디자인에 적용한 것이 특징이다. 일부 레터링 그래픽은 에잇세컨즈만의 감각과 한국적인 요소를 담아 새롭게 개발했다. '사자 보이즈' 영문 레터링을 한글과 조합해 참신하게 표현한 그래픽이 눈길을 끈다.

1차 상품은 에잇세컨즈 명동점·홍대입구역점·에버랜드점과 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵에서 판매된다. SSF샵에서는 오전 10시부터 구매할 수 있다.

2차 상품은 다음 달 말 주요 매장에 출시된다. 11월에는 서울 성수동에서 팝업 스토어가 열릴 예정이다.





고희진 삼성물산 패션부문 에잇세컨즈 사업부장(부사장)은 "케이팝 데몬 헌터스의 세계관을 입힌 패션을 수많은 팬들이 즐길 수 있도록 이번 협업을 추진했다"며 "앞으로도 국내외 고객들에게 에잇세컨즈를 K패션 대표 브랜드로 각인시킬 수 있는 다양한 활동을 펼칠 계획"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

