LG CNS, 카이스트 전산학부와 산학협력…AI 인재 확보 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

석사과정 산학장학생 선발…2년간 장학금·입사 보장

하반기 신입사원 채용도 진행…투트랙 전략

LG CNS가 산학협력 확대와 신입사원 채용의 투트랙 전략으로 인재 확보에 나서고 있다.

LG CNS는 한국과학기술원(KAIST) 전산학부와 산학협력 협약을 체결했다고 25일 밝혔다. 지난 4월 KAIST 산업및시스템공학과와 협약을 맺은 데 이어 전공 분야를 넓히게 됐다.

LG CNS는 한국과학기술원(KAIST) 전산학부와 산학협력 협약을 체결했다고 25일 밝혔다. 이준호 LG CNS 스마트물류&시티사업부장 상무와 류석영 KAIST 전산학부장이 지난 24일 KAIST에서 산학협력 협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다.

AD

전산학부는 인공지능(AI)과 로봇, 휴머노이드 등 로보틱스 분야에 대한 연구를 진행하고 있어 기술 연구와 산업 전문성을 결합한 융합형 인재 양성이 가능할 것이라는 게 LG CNS의 설명이다.

이번 협약을 통해 LG CNS는 전산학부 석사과정 산학장학생을 선발한다. 선발된 학생들에게는 2년간 학비 전액과 매월 생활 보조금을 지원하며 석사 학위를 취득한 학생들은 LG CNS 입사가 보장된다. 연구 보조비도 별도로 지급해 전산학부 학생들의 연구를 지원할 예정이다.

LG CNS는 KAIST를 포함해 국내 주요 대학교와의 산학협력을 확대해왔다. 연세대, 고려대, 중앙대에 채용 연계형 계약학과를 신설해 운영 중이며, 서울대 산업공학과, 컴퓨터공학부와도 산학장학생 선발을 위한 협약을 체결했다.

신입사원 채용에도 나서고 있다. 지난 1일부터 18일까지 하반기 신입사원 채용을 위한 서류 접수를 진행했다. LG CNS는 하반기 채용에서 ▲AI ▲로보틱스 ▲클라우드 AM ▲DX엔지니어 ▲스마트 팩토리 ▲스마트 물류 ▲ERP ▲컨설팅 ▲아키텍처 등 총 9개 분야 신입사원을 모집한다.

지난 5월부터는 AI 분야 11개 직무에 걸쳐 경력사원 채용을 진행했다.





AD

LG CNS 관계자는 "KAIST와의 이번 산학협력은 미래 인재를 조기에 발굴, 육성할 수 있는 기반을 더욱 넓혔다는 점에서 의미가 크다"면서 "앞으로도 산학협력과 채용을 두 축으로 AX(AI 전환) 분야를 이끌 핵심 인재를 지속 육성·확보해 나갈 것"이라고 밝혔다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>