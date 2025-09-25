부산교통공사·한국주택금융공사, 교통약자 배려 문화 확산 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교통약자석 공간개선·사회공헌 사업·ESG 확산 캠페인 등 공동 추진

부산교통공사는 지난 24일 한국주택금융공사와 '교통약자 배려 문화 확산과 지역사회 발전을 위한 업무협약'을 체결했다.

부산교통공사와 한국주택금융공사가 교통약자 배려 문화 확산 협약을 체결하고 있다. 부산교통공사 제공

이 협약은 교통약자가 안전하고 편리하게 도시철도를 이용할 수 있는 환경을 만들고, 더 나아가 지역사회 전반에 배려와 나눔의 문화를 확산하기 위한 취지에서 추진됐다.

두 기관은 △도시철도 전동차 내 교통약자석 공간 개선 △취약계층을 위한 사회공헌 활동 △ESG 가치 확산 캠페인 △시민 참여형 기부·봉사 활동 등 다양한 협력 과제를 공동으로 발굴하고 추진할 예정이다.

첫 번째 협력 사업은 부산도시철도 2호선 전동차 객실 내 교통약자석 안내 공간을 조성하는 것이다. 이는 장애인, 노약자, 임산부, 영유아 동반 승객 등 교통약자가 보다 쉽게 좌석을 이용할 수 있도록 돕는 사업으로, '넛지 효과(Nudge Effect)'를 활용해 시민들이 자연스럽게 교통약자를 배려할 수 있는 분위기를 만드는 데 초점을 두고 있다.





부산교통공사 이병진 사장은 "교통약자를 위한 작은 배려는 곧 이웃 사랑을 실천하는 길이며, 시민 모두가 존중받는 사회로 나가는 첫걸음"이라며 "이번 협약을 계기로 한국주택금융공사와 함께 배려와 나눔의 문화를 부산 전역으로 확산시켜 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

