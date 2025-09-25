본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"달러당 1400원 뚫은 환율, 단기 '진정 트리거' 3가지"

조슬기나기자

입력2025.09.25 08:07

수정2025.09.25 08:22

시계아이콘01분 11초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

한투, 다음 유의미한 상단으로 1420원 제시

한국투자증권은 달러당 원화 환율이 야간거래에서 심리적 저항선인 1400원을 돌파함에 따라 다음 유의미한 상단으로 1420원을 제시했다. 단기적으로 환율 상방 압력이 진정될 수 있는 트리거로는 미국 8월 개인소비지수(PCE) 가격지수, 추석 연휴 전 네고 물량, 내달 초 미국 고용보고서 등을 꼽았다.


문다운 한국투자증권 연구원은 25일 공개한 환율 상승 관련 코멘트 보고서에서 "대내외 원화 약세 압력이 중첩되고 있다"며 이같이 밝혔다.


먼저 그는 "9월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 원·달러 상승세가 이어지며 24일 야간거래에서는 1405원까지 급등했다"면서 "이는 2개월간의 박스권(1370~1400원)을 돌파했다는 데 의미가 있다"고 평가했다. 또한 "심리적 저항이 컸던 1400원 빅피겨가 돌파된 만큼 다음 유의미한 상단은 1420원"이라고 꼽았다. 달러 대비 원화 환율이 상승했다는 것은 그만큼 원화 가치가 약세를 보였음을 뜻한다.


다만 문 연구원은 하반기 적정 환율 추정범위로 제시했던 달러당 1320~1430원의 상단에 근접하면서 향후 당국 개입 경계감, 레벨 부담, 수출 업체들이 달러를 원화 환전하는 네고 물량 유입 등으로 추가 상승 속도는 제한될 것으로 내다봤다.


"달러당 1400원 뚫은 환율, 단기 '진정 트리거' 3가지" 코스피 지수가 24일 장 개장과 동시에 사상 최고치를 경신한 후 반락해 지수가 등락하고 있다. 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다. 2025.09.24 윤동주 기자
AD

문 연구원은 최근 원화가 대내적으로는 대미투자 협상을 둘러싼 불안감, 대외적으로는 시장에 보수적 가이던스를 제공한 미국 FOMC 및 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 매파(통화긴축 선호) 발언에 따른 강달러 압력 등으로 동시에 약세 압박을 받고 있다는 점을 짚었다.


이와 함께 단기적인 환율 진정 트리거를 3가지로 제시했다. 첫 번째는 26일 공개되는 미국 8월 근원 PCE 가격지수가 전월보다 둔화할 것으로 예상된다는 점이다. 문 연구원은 "일각에서는 함께 발표되는 소비 지표의 악화를 경고하기도 했는데, 만약 인플레이션 우려가 축소되고 경기 우려가 확대된다면 달러의 되돌림이 나타날 수 있다"고 봤다.


두 번째는 다음 주 긴 추석 연휴를 앞두고 월말·분기말 네고 물량이 집중될 가능성이 있다는 점이다. 마지막으로 내달 3일 공개되는 미국 고용보고서에서 시장이 노동시장 수요 둔화에 초점을 맞출 수 있다는 점 역시 환율 진정 트리거가 될 것으로 추정했다.


그러면서도 문 연구원은 "위 요인들에도 불구하고 대미투자 협상을 둘러싼 불확실성이 당분간 지속적으로 환율 상방 압력으로 작용할 전망"이라며 "어떤 합의가 도출되더라도 정도의 차이만 있을 뿐 한국 경제에는 부정적인 압력이 예상되기 때문"이라고 총평했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한국투자증권은 앞서 올해 평균 원·달러 환율로 1401원을 제시한 바 있다. 분기별로는 3분기 평균 1380원, 4분기 평균 1370원으로 상고하저 추세를 예상했다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
대학 대전환
  • 25.09.2506:30
    ⑤기업 인사담당자들이 꼽은 인재상…"스펙보다 창의·소통·인성"
    ⑤기업 인사담당자들이 꼽은 인재상…"스펙보다 창의·소통·인성"

    국내 주요 기업들이 대학 졸업생에게 요구하는 인재상은 성적이나 자격증 같은 '스펙'이 아니었다. 기업들은 전문성을 기반으로 창의성과 태도를 함께 갖춘 균형 잡힌 인재를 원하고 있었다. 이와 함께 대학 교육이 여전히 이 같은 요구를 따라가지 못한다는 비판의 목소리를 냈다. 25일 아시아경제가 지난 15~19일 주요 30대 기업 인사·채용 담당자를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 신입사원 채용 과정에서 가장 중요하게

  • 25.09.2506:30
    화려한 스펙에 채용했더니 실무는 '꽝'…졸업장 쏟아져도 쓸만한 신입 없다④
    화려한 스펙에 채용했더니 실무는 '꽝'…졸업장 쏟아져도 쓸만한 신입 없다④

    국내 주요 기업들이 대학 교육과 입시제도가 산업 현장의 인력 수요를 따라가지 못하고 있다고 진단했다. 창의성과 실무 역량을 갖춘 인재가 충분히 길러지지 못해 졸업생을 현장에 투입하기까지 장기간 재교육이 불가피한 구조가 자리 잡았으며, 이로 인해 청년 고용시장의 미스매칭이 심화되고 기업 경쟁력에도 부담이 가중되고 있다는 것이다. 특히 대학이 창의적 인재를 양성해 기업에 공급해줘야 한다는 요구가 많았다. 25일

  • 25.09.2506:30
    ⑥기업 "이론보다 실무…맞춤형 교과과정·장기 현장실습 원한다"
    ⑥기업 "이론보다 실무…맞춤형 교과과정·장기 현장실습 원한다"

    국내 주요 기업들은 대학이 산업 현장과의 간극을 줄이기 위해서는 단순한 교육 방식 조정에 그쳐서는 안 되고, 기업과의 협력 체계를 대폭 강화해야 한다고 지적했다. 강의실 이론 교육만으로는 현장 적응력을 갖춘 인재를 배출하기 어렵고, 장기적인 현장 경험과 맞춤형 교과 과정을 통해서만 산업 수요에 맞는 역량을 확보할 수 있다는 인식이 관측됐다. 25일 아시아경제가 지난 15~19일 주요 30대 기업 인사·채용 담당자를 대

  • 25.09.2408:17
    경쟁력 떨어진 한국 대학…세계 순위 나날이 추락③
    경쟁력 떨어진 한국 대학…세계 순위 나날이 추락③

    한국 대학의 글로벌 경쟁력이 밀리고 있다. 영국 글로벌 대학 평가기관 QS(Quacquarelli Symonds)가 발표한 세계대학평가 5년치 순위를 분석한 결과, 상위 100위에 속하는 한국 대학은 해마다 줄어들고 있다. 특히 5년 동안 서울대가 단 한 번 상위 30위권에 들어간 것을 제외하면 30위권 대학은 한 곳도 없었다. 24일 QS가 올해 세계 5000여 대학을 9개 항목으로 평가해 1500위까지 순위를 매긴 '2025 세계대학평가' 조사에 따르면

  • 25.09.2408:16
    '1점차 줄세우기' 신물 난다…"기회·연봉 천양지차" 한국 떠나는 영재들②
    '1점차 줄세우기' 신물 난다…"기회·연봉 천양지차" 한국 떠나는 영재들②

    한국 대학의 인재 유출은 교수뿐 아니라 석·박사급 인재, 대학생, 초·중·고 학령기 학생 등 연령을 가리지 않고 전방위적으로 일어나고 있다. 특히 어린 나이에 유학길에 오르는 인재들이 줄어들지 않고 있다. 가장 큰 이유는 대학 졸업 후 갖게 될 기회나 기대소득이 천양지차이기 때문이다. 국내에서 대학에 입학하기 위해 치러야 하는 입시도 주요 원인이다. 교육계는 단위별로 인재를 국내에 붙잡을 수 있는 유인책을 마련하

기획
탈세계화? 新질서!
  • 25.09.2206:15
    "캐나다도 시장다변화 노력중…아시아·유럽 등 수출 넓혀야"⑬
    "캐나다도 시장다변화 노력중…아시아·유럽 등 수출 넓혀야"⑬

    "미국과 중국 편중을 줄이고 아시아, 북미, 유럽 등으로 수출을 다변화해야 한다. 캐나다 역시 아시아, 유럽 등 다른 여러 나라로 상품 및 에너지 수출 시장을 다변화하고자 노력하고 있다." 국제무역 전문가인 현정식 캐나다 앨버타대 교수는 최근 아시아경제와 서면 인터뷰에서 미국 관세 부과 및 미·중 갈등 상황에 어떻게 대응할지와 관련해 이렇게 밝혔다. 현 교수는 "캐나다가 멕시코처럼 자유무역협정(FTA) 미체결국에 높은

  • 25.09.2206:14
    "향후 10년 무역질서 공백...한국, 다자연대 강화해야"⑫
    "향후 10년 무역질서 공백...한국, 다자연대 강화해야"⑫

    "향후 최소 7년에서 10년 정도는 글로벌 무역 질서가 부재한 상태를 염두에 두고 준비해야 한다. 그 기간에는 WTO 규칙을 계속 존중하겠다는 약속을 지키는 동시에, 새로운 틀을 시작하려는 최대한 큰 국가 연합이 필요하다. 한국은 미국과 중국 가운데 특정 국가에 의존하기보다, 신뢰할 수 있는 무역 파트너와의 연대를 강화해야 한다. 더 넓은 다자 연합을 통해 안정성을 확보해야 한다. EU(유럽연합)와의 협력이 그 핵심축이 될

  • 25.09.2206:13
    "한국 생존법은…동맹·분업 지속 및 G7플러스 가입"⑪
    "한국 생존법은…동맹·분업 지속 및 G7플러스 가입"⑪

    미국이 상호주의에 기반한 관세 정책을 내세우면서 세계 무역 질서가 혼돈기에 접어들었다. 수출 의존도가 높은 우리나라는 대응책 마련이 시급하다. 전문가들은 미국과 동맹 관계를 긴밀히 유지하면서 동시에 중국과 신산업 분업 등 경제 협력을 이어가는 노력이 필요하다고 봤다. 다자 질서 구축 및 공조 체계를 이루면서 우리의 목소리를 내야 한다는 제언도 했다. 수출시장 다변화와 함께 국내 산업을 고부가가치로 끌어올리는

  • 25.09.2206:12
    EU, '다자 연대' 광폭 행보...브릭스, 美와 대립?⑩
    EU, '다자 연대' 광폭 행보...브릭스, 美와 대립?⑩

    미국의 관세 일방주의가 국제 무역질서를 흔들면서, 글로벌 무역체제가 어디로 향할지에 세계의 이목이 쏠리고 있다. 그러나 이를 대신할 새로운 무역 체제도, 이에 대한 논의도 아직은 이뤄지지 않고 있는 상태다. 향후 7~10년은 세계 통상 규범이 부재한 가운데, 각국이 생존을 위해 손을 잡으면서도 동시에 서로를 견제하는, 혼란스러운 통상 환경이 전개될 것이란 전망도 나온다. 물론 과거에도 협력과 갈등은 공존했지만, 그때

  • 25.09.1906:14
    "관세는 역진적 세금…인플레가 트럼프 정책 바꿀 수도"⑨
    "관세는 역진적 세금…인플레가 트럼프 정책 바꿀 수도"⑨

    도널드 트럼프 미국 행정부의 고관세 정책이 미국 경제에 미칠 부작용을 두고 귀추가 쏠린다. 물가와 고용 지표가 아직은 큰 영향을 받지 않고 있지만, 향후 미국민 피부에 와 닿을 정도로 변화가 생기면 관세 정책 추진에 제동이 걸릴 것이란 전망이 나온다. 특히 인플레이션 여부가 방향타가 될 수 있다는 게 이시욱 대외경제정책연구원(KIEP) 원장의 예상이다. 이 원장은 지난 10일 세종국책연구단지에 있는 KIEP 원장실에서 아

기획
빵 공장의 죽음
  • 25.09.2310:43
    기계보다 빠르지 않아도 됩니다
    기계보다 빠르지 않아도 됩니다

    "기계보다 빠르게 작업하는 모습을 왜 미디어에서는 달인이라고 부르는지 모르겠어요. 노동 현장에서 속도와 안전은 공존하기 어렵습니다." 기획기사 '빵 공장의 죽음'을 취재하면서 산업재해 예방 전문가로 불리는 서용윤 동국대 산업시스템 공학과 교수를 만났다. 이야기를 나누고 조언을 구하다 잠깐 정적이 흘렀을 때였다. "산재 사례를 많이 보면서 개인적으로 느낀 것이 있다"며 서 교수는 이같이 말했다. '손이 안 보일 정

  • 25.09.1815:56
    "결국 화장실도 교대로" 끼임사고 이후 노동 강도만 높아졌다
    "결국 화장실도 교대로" 끼임사고 이후 노동 강도만 높아졌다

    편집자주이재명 대통령의 불호령대로 야간 초과 근무를 없애 노동강도를 낮추면 모든 게 해결될까. 반복되는 SPC그룹 공장의 끼임 사망 사고 핵심은 관리되지 못한 기계에서 일하는 노동자가 위험 감지 시 기계를 멈출 수 없었다는 것에 있다. 아시아경제는 3건의 사망 사고 과정과 기계를 재구성하고 사고를 막을 수 있었던 순간을 톺아봤다. 시간만 줄어드나…근무시간 바꿔도 기계는 멈추지 않는다이달 1일부터 시범 운영을 시

  • 25.09.1810:15
    SPC, 더 이상 노동자의 등을 떠밀어선 안 된다
    SPC, 더 이상 노동자의 등을 떠밀어선 안 된다

    지난달 5일 SPC그룹 계열사의 한 공장에서 일하는 김모씨(56·남)는 작업 환경을 얘기하며 고개를 절레절레 흔들었다. 다른 제조업에 비해 40대 이상 여성의 비중이 높은 이 공장 노동자들의 표정에는 피곤함, 무력감, 패배감이 묻어 있었다. 2조2교대, 하루 12시간에 달하는 중노동보다 가족을 먹여 살려야 한다는 책임감이 더 무거웠을 터다. "여기 사람들은 이렇게 말을 해요. '어디 가서 우리가 월 300만원 받냐.' 회사가 시키

  • 25.09.1806:30
    "10분에 빵 수천개 쏟아지는 공장, 근무시간 줄이면서 화장실도 교대로"⑥
    "10분에 빵 수천개 쏟아지는 공장, 근무시간 줄이면서 화장실도 교대로"⑥

    편집자주이재명 대통령의 불호령대로 야간 초과 근무를 없애 노동강도를 낮추면 모든 게 해결될까. 반복되는 SPC그룹 공장의 끼임 사망 사고 핵심은 관리되지 못한 기계에서 일하는 노동자가 위험 감지 시 기계를 멈출 수 없었다는 것에 있다. 아시아경제는 3건의 사망 사고 과정과 기계를 재구성하고 사고를 막을 수 있었던 순간을 톺아봤다. 이재명 대통령이 기계 끼임으로 노동자가 사망한 SPC삼립 시화 공장을 찾아 야간 근로

  • 25.09.1706:30
    ⑤곧잘 기계에 끼이는 철판..."베테랑은 목장갑 끼고 손으로 빼내라 했다"
    ⑤곧잘 기계에 끼이는 철판..."베테랑은 목장갑 끼고 손으로 빼내라 했다"

    편집자주이재명 대통령의 불호령대로 야간 초과 근무를 없애 노동강도를 낮추면 모든 게 해결될까. 반복되는 SPC그룹 공장의 끼임 사망 사고 핵심은 관리되지 못한 기계에서 일하는 노동자가 위험 감지 시 기계를 멈출 수 없었다는 것에 있다. 아시아경제는 3건의 사망 사고 과정과 기계를 재구성하고 사고를 막을 수 있었던 순간을 톺아봤다 수직적이고 억압적인 SPC 빵 공장의 근무 환경은 노후화된 기계(참고기사: SPC 사고의 핵

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[지방선거 출마자]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[지방선거 출마자]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[지방선거 출마자]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[지방선거 출마자]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기