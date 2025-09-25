[날씨]전국 흐리고 곳곳에 비…낮 최고기온 30도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미세먼지 농도 '좋음'∼'보통'

목요일인 25일은 전국이 흐리고 곳곳에 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 예상 강수량은 경기 남부 5㎜ 안팎, 강원 중·남부 내륙과 산지 5∼10㎜, 대전·충남 남부와 충북 남부 5∼40㎜, 세종·충남 북부와 충북 중·북부 5∼20㎜, 광주·전남과 전북 20∼60㎜(많은 곳 광주·전남(남동부 제외), 전북 남부 80㎜ 이상), 부산·울산·경남, 대구·경북, 울릉도·독도 5∼40㎜, 제주도 5∼30㎜다.

낮 최고기온은 24∼30도로 예보됐다. 현재 기온은 오전 5시 기준 서울 20.8도, 인천 20.6도, 수원 20.6도, 춘천 19.6도, 강릉 21.7도, 청주 21.7도, 대전 22.0도, 전주 22.4도, 광주 22.5도, 제주 26.4도, 대구 23.2도, 부산 25.1도, 울산 22.7도, 창원 23.7도 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.





바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다의 파고는 동해·남해 0.5∼2.0m, 서해 0.5∼2.5m다.





