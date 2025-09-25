원주시, 대한민국 자치발전 대상 수상…지역경제 활성화 성과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 원주시는 지난 23일 백범김구기념관 컨벤션홀에서 열린 '2025년 대한민국 자치발전 대상'에서 기초자치단체 부문 수상의 영예를 안았다.

원강수 원주시장이 지난 23일 백범김구기념관 컨벤션홀에서 열린 '2025년 대한민국 자치발전 대상'에서 기초자치단체 부문 수상을 한 후 기념촬영을 하고 있다. 원주시 제공

대한민국 자치발전 대상은 한국자치발전연구원이 주최하고 한국지방자치학회·한국지역개발학회가 후원하는 상으로, 2017년부터 시행돼 올해로 9회째를 맞았다. 지방행정, 지역발전, 교육자치, 지방재정 등 지방자치의 발전에 이바지한 국회의원, 지방자치단체(교육청 포함), 지방의회의원, 공무원, 민간 부문 등에 수여되고 있다.

원주시는 지방자치 발전과 교육자치 구현, 지역경제 활성화라는 세 가지 핵심 분야에서 탁월한 성과를 인정받았다. 특히 주민자치 제도와 마을공동체의 모범적 운영을 통해 시민들의 참여를 확대하고 지역 역량을 강화한 점이 주목받았다.

또한 교육발전특구 지정으로 지역 교육의 질을 한 단계 끌어올렸으며, 성공적으로 개최된 '원주만두축제'는 도시의 매력을 널리 알리는 동시에 지역 경제에 활력을 불어넣었다. 이러한 노력 또한 대한민국 자치발전에 크게 기여한 공로로 평가받았다.





원강수 원주시장은 "이번 수상은 대한민국 자치발전에 이바지한 원주시의 다양한 노력이 인정받은 결과"라며 "앞으로도 원주시 현안 사업들을 성공적으로 추진해 지방자치 발전에 기여하는 더 큰 원주를 만들어 나가겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

