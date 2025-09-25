용인 매산~광주 추자교차로 연결 2.3km 완공…25일 개통

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 용인시 처인구 모현읍 매산리와 광주시 추자동을 연결하는 2.3km 구간이 25일 낮 12시 개통된다.

경기도는 '지방도321호선 매산~일산간 도로 확포장공사' 일환으로 추진된 용인 매산리 매산교차로와 광주 추자동 추자회전교차로 2차로 확포장 공사가 마무리됐다고 밝혔다.

불량한 도로 평면과 경사도를 개선하고 폭이 좁아 사고위험이 높은 갓길을 개선하는데 초점을 두고 진행된 이번 사업은 총 587억원의 사업비가 투입됐다.

용인 매산교차로와 광주 추자회전교차로 구간 확포장 공사 위치도

2021년 3월 공사에 들어가 4년만에 완공했으며 주요 시설물은 매산교, 추자교 교량 2곳, 평면교차로 7곳, 회전교차로 1곳 등이다.

경기도는 이번 개통으로 용인 매산리에서 광주 추자동까지 교통사고 위험 해소, 지역 간 접근성 향상, 교통편익 증가 등에 도움이 될 것으로 보고 있다.





유병수 경기도 도로건설과장은 "이번 지방도 321호선 매산~일산 구간 도로 개통은 용인시 모현읍과 광주시 추자동 간 교통불편 해소를 넘어 지역경제 활성화에 중요한 역할을 할 것"이라고 전망했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

