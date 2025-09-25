성남시, '전국 국가공간정보 우수사업 평가' 국토부 장관 표창 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지자체 중 유일 수상

드론으로 안전한 성남의 미래 구현

경기 성남시(시장 신상진)가 추진한 '드론 활용 지하시설물 3차원 데이터 구축사업'이 국토교통부가 주관한 '전국 국가공간정보 집행실적 우수사업 평가'에서 장관 표창을 수상했다.

성남시 관계자들이 24일 킨텍스 제1전시장에서 열린 '전국 국가공간정보 우수사업 평가' 시상식에서 장관 표창 수상 후 기념사진을 찍고 있다. 성남시 제공

이번 평가는 지난 1년간 전국 국가기관과 지자체가 추진한 총 1152건의 공간정보 사업을 대상으로 이뤄졌으며, 성남시는 드론을 활용해 지하시설물을 정밀한 3차원 데이터로 구축하고 디지털 트윈(Digital Twin) 기반을 마련한 점에서 높은 평가를 받았다. 이번 평가에서 지자체 가운데 장관 표창을 받은 곳은 성남시가 유일하다.

지하시설물 3차원 데이터는 지하 하수관로, 도로 복개구조물 등 도시 기반 시설물을 드론과 라이다 측량장비로 정밀 취득해 시각적으로 입체화한 자료를 말한다. 이 자료는 정밀 분석과 시뮬레이션은 물론 스마트시티, 디지털 트윈 등 다양한 분야와 연계해 활용할 수 있다.

특히 이번 사업은 사람이 직접 조사할 때 발생할 수 있는 오류를 최소화하고, 접근이 어려운 위험 지역도 드론으로 신속하고 안전하게 조사할 수 있다는 점에서 주목을 받았다. 밀폐 공간에서 인력이 직접 조사할 경우 발생할 수 있는 질식 사고 등의 위험을 줄이고, 업무 자동화와 안전성을 동시에 확보할 수 있다는 점에서 의미가 크다.

성남시 내 지하 하수관로를 조사하고 있는 드론 모습. 성남시 제공

성남시는 앞으로도 지하시설물 노후 구간과 점검이 필요한 구간을 중심으로 3차원 공간정보 구축을 지속적으로 추진할 계획이다.





성남시 관계자는 "드론이라는 4차 산업 기술을 활용해 시민들이 더욱 안전하고 편리한 삶을 누릴 수 있도록 공간정보 활용 분야를 적극 발굴·연계해 안전한 미래도시 성남을 만들어 가겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

