美정부, ICE 총격 사망자 수 '2명→1명'으로 정정

피해자 3명 모두 시설 구금자들

미국 텍사스주 댈러스의 이민세관단속국(ICE) 구금시설에서 24일(현지시간) 발생한 총격 사건과 관련해 피격 사망자는 1명, 부상자는 2명이라고 미 국토안보부가 발표했다.

AP연합뉴스

국토안보부는 이날 앞서 발표한 성명에서 "시설 수감자 3명이 총에 맞아 이 가운데 2명은 사망했고 다른 1명은 위독한 상태"라고 밝힌 바 있다. 이후 국토안보부는 홈페이지에 다시 게시한 성명에서 "수감자 1명이 사망했고, 다른 2명은 위독한 상태"라고 정정했다.

이 성명에서 국토안보부는 "오늘 아침 정신 나간 총격범이 인근 옥상에서 ICE 현장 사무소를 공격했다"며 "총격범은 ICE 건물과 시설 출입구에 있던 밴을 향해 무차별 총격을 가했고, 차에 타고 있던 피해자들이 총에 맞았다"고 밝혔다. 이어 "총격범은 스스로 쏜 총상으로 사망했다"고 전했다.

댈러스 경찰국에 따르면 이날 오전 6시40분께 댈러스의 ICE 임시 구금시설에서 현장 지원 요청이 접수돼 경찰이 출동했다. 경찰은 현장에서 총격 피해자 3명이 쓰러져 있는 것을 발견했다. 이 가운데 1명이 그 자리에서 사망했고, 2명이 병원으로 이송됐다.

총격범은 ICE 인근 건물의 옥상에서 숨진 채 발견됐다. 당국은 총격범이 지니고 있던 탄피에 ICE를 반대하는 내용의 문구가 쓰여있는 점으로 미뤄 범행에 이념적인 동기가 있었던 것으로 보고 있다. 캐시 파텔 미 연방수사국(FBI) 국장은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "수사가 진행 중인 가운데, 초기 증거 분석 결과는 이 공격에 이념적 동기가 있음을 보여준다"며 "회수된 미사용 탄피 중 하나에는 '안티 ICE(ANTI ICE)'라는 문구가 새겨져 있었다"고 밝혔다.





CNN 등에 따르면 이날 사건이 벌어진 시설은 ICE 요원들에게 체포된 사람들이 정식 구금시설로 배치되기 전에 24시간 미만으로 잠시 머무르는 곳이다. 지난 여름 이 시설에는 일반적으로 수십 명의 구금자가 동시 수용됐으나 최대 155명까지 수용된 적도 있다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

