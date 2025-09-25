李대통령, 안보리 공개토의 주재 "AI가 불러올 변화, 인류 재도약 발판으로"

한국 대통령으로는 처음으로 안보리 공개토의 주재

"AI는 사나운 맹수가 될 수도, '케이팝 데몬 헌터스'의 '더피' 될 수도"

"AI 변화에 대응하지 못하면, 전 세계적 불평등·불균형을 심화할 것"

"국제사회가 단합해 '책임 있는 이용'의 원칙 세워야"

"안보리의 역할과 책임이 더욱 막중" 강조

"한국이 국제사회 협력 주도할 것…'APEC AI 이니셔티브' 채택 추진"

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔(UN) 본부에서 안전보장이사회 공개토의를 주재하고 AI가 불러올 '문명사적 대전환' 앞에서 AI가 가져올 변화를 인류가 재도약할 발판으로 만들어내자고 강조했다. 그러면서 한국이 글로벌 책임 강국으로 국제사회와 협력을 주도하는 한편, 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 의장국으로 AI의 혁신이 인류의 번영에 기여할 수 있도록 'APEC AI 이니셔티브' 채택을 추진하겠다고 했다.

이 대통령은 이날 'AI와 국제평화·안보'라는 주제로 유엔 본부에서 진행한 안보리 공개토의에서 '현재의 AI는 새끼 호랑이와 같다'고 한 제프리 힌튼 미국 토론토대 명예교수의 비유를 인용하면서 "새끼 호랑이는 우리를 잡아먹을 사나운 맹수가 될 수도 있고, '케이팝 데몬 헌터스'에 나오는 사랑스러운 '더피'가 될 수도 있다. 똑같은 칼도 요리사에겐 다른 사람을 행복하게 만들 훌륭한 도구지만 강도에겐 그저 남을 해치는 위협적인 무기"라고 평가했다.

그러면서 이 대통령은 "AI를 잘 활용하면 저성장, 고물가 같은 난제를 해결해 새로운 번영의 길을 열어내고 의료, 식량, 교육 등 여러 문제에 해답을 줄 수도 있지만, 변화에 대비하지 못한 채 끌려간다면 극심한 기술 격차가 '철의 장막'을 능가하는 '실리콘 장막'으로 작동해 전 세계적인 불평등과 불균형을 심화시킬 것"이라고 경고했다.

이에 명과 암이 공존하는 AI시대의 변화를 기회로 만들기 위해 국제사회가 단합해 '책임 있는 이용'의 원칙을 세워야 한다고 했다. 이 대통령은 "AI 기술력이 곧 국력이자 경제력이자 안보 역량인 시대, 과거 '러다이트 운동'처럼 기술 발전을 역행시키는 일은 가능하지도 않고 현실적이지도 않다"며 "유일하고도 현명한 대처는 '국익을 위해 경쟁하되 모두의 이익을 위해 협력하는' 것"이라고 말했다.

이 과정에서 안보리의 역할과 책임이 더욱 막중하다고 강조했다. 수많은 사람의 삶과 생명이 달린 국제 평화와 안보 분야에서 AI가 무궁무진한 잠재력과 가능성을 가지고 있지만 동시에 위험성을 내포하고 있다는 판단에서다.

이 대통령은 "정보·정찰부터 군수·기획까지 군사 분야 전반에서 정확성과 정밀성을 높이고 작전의 효율성과 지휘 체계의 혁신을 주도하고 있다"면서 "AI를 잘만 활용하면 WMD(대량살상무기) 확산을 감시하는 등 분쟁을 예방하고 평화를 유지하는 훌륭한 도구가 될 것"이라고 설명했다. 이어 이 대통령은 "그러나 이 무시무시한 도구가 통제력을 상실한다면 허위 정보가 넘쳐나고 테러, 사이버 공격이 급증하는 디스토피아의 미래를 피할 수 없을 것"이라며 "'인공지능 발 군비 경쟁'으로 안보 불안은 더욱 커질지 모른다"고 부연했다.

이에 이 대통령은 안보리가 그동안 테러리즘, 사이버 공격 등 진화하는 위협에 적극 대처하며 국제사회의 방향과 비전을 제시해온 만큼 AI시대에 변화한 안보 환경을 분석하고 공동의 대응 방안을 찾아내야 한다고 강조했다. 그러면서 대한민국은 '글로벌 책임 강국'으로 AI가 인류의 지속 가능한 미래를 만드는 도구가 될 수 있도록 국제사회와의 협력을 주도하는 길에 앞장서겠다고 했다.

이 대통령은 "대한민국은 이미 지난해 네덜란드와 함께 유엔총회 최초로 '군사 분야 AI' 결의안을 상정하고, AI의 책임 있는 군사적 이용에 관한 고위급 회의(REAIM)를 개최했다"면서 "유엔 평화유지군의 허위 정보 대응 역량 강화를 지원했고, 인권이사회 이사국으로서 '신기술과 인권'에 관한 결의를 주도했다"고 말했다.

또 이 대통령은 "지난해 5월 AI 서울 정상회의에서 '서울 선언'을 채택해 '안전, 혁신, 포용'의 3대 비전을 제시하기도 했고 APEC 의장국으로 AI의 혁신이 인류의 번영에 기여할 수 있도록 'APEC AI 이니셔티브' 채택을 추진하고 있다"면서 "이런 과정을 통해 무엇보다





기술 발전의 혜택을 함께 누리는 'AI 기본사회', '모두의 AI'가 새로운 시대의 뉴노멀이 될 수 있도록 노력하고 있다"고 소개했다.





뉴욕(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

