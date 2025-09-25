韓 통화스와프 외면한 美, 아르헨은 전폭 지원…"200억달러 스와프 추진"

베선트 "통화 스와프·아르헨 국채 매입 추진"

도널드 트럼프 미국 행정부가 경제난에 처한 아르헨티나를 지원하기 위해 200억달러(약 28조원) 규모의 통화 스와프 체결을 추진하고 있다. 미국은 관세 협상과 연계해 한국 정부가 3500억달러 규모의 대미 투자 이행을 위해 요청한 통화 스와프에는 부정적인 입장을 보였지만, 정상 간 친분이 두터운 아르헨티나에는 먼저 지원 의사를 내비쳤다.

베선트 장관은 24일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 아르헨티나 시장의 "과도한 변동성을 방지하기 위해 아르헨티나 정부와 긴밀히 협력하고 있다"고 밝혔다.

이어 "재무부는 중앙은행과 함께 아르헨티나와 200억달러 규모의 통화 스와프 계약을 체결을 위해 아르헨티나 정부 측과 긴밀히 협력하고 있다"며 "아르헨티나의 미 달러 표시 국채를 매입할 준비도 돼 있다"고 설명했다. 또 외환안정기금을 통한 지원 방안도 논의중이라고 덧붙였다.

앞서 트럼프 대통령은 전날 유엔총회에서 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령을 만나 "우리는 그를 도울 것이며 그가 해온 일을 계속할 수 있다면 특별한 성과가 있을 것"이라고 발언하며 지원 의지를 분명히 했다.

미국의 이 같은 행보는 트럼프 대통령과 밀레이 대통령의 각별한 친분이 바탕이 됐다. '반(反)좌파'를 내세우는 밀레이 대통령은 '남미의 트럼프'로 불릴 만큼 트럼프 대통령과 정치 이념이 겹치는 부분이 많다. 트럼프 대통령 역시 밀레이 대통령은 강력히 지지해 왔으며, 최근 밀레이 대통령이 국내 정치적으로 어려움에 직면하자 적극적으로 지원에 나선 것으로 보인다. 실제로 밀레이 대통령의 국정 운영 지지율은 최근 40% 수준으로 하락했고, 지방선거에서 야권에 패배하면서 내달 총선에서 의회 다수 확보가 불투명해졌다. 긴축 정책으로 한때 실업률을 낮췄으나 최근 다시 실업률이 반등하고, 연금 삭감과 전기료 인상으로 민심도 악화되고 있다.





아르헨티나에 대한 미국의 지원은 한국에 대한 태도와는 뚜렷한 대조를 이룬다. 한미 양국은 지난 7월 무역 협상에서 미국이 한국에 대한 상호관세와 자동차 관세를 15%로 낮추는 조건으로, 한국은 3500억달러 규모의 대미 투자를 이행하기로 합의했다. 그러나 미국이 대미 펀드에서 직접 투자 비중 확대를 요구하고 있고 우리는 이에 부정적인 태도를 보이며 양측의 입장이 엇갈렸다. 미국이 기존 입장을 고수하자 한국은 외환시장 충격을 막기 위해 이재명 대통령까지 나서 통화 스와프 체결을 전제 조건으로 주장하고 있으나, 미국은 우리 측 입장을 아직 수용하지 않고 있다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

