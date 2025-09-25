IMF "올해 韓 성장률 0.9%…0.1%P 상향" [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①IMF, 올해 한국 경제 성장률 전망치 0.8%→0.9% 상향
②마이크론테크놀로지, 어닝서프라이즈…D램 매출이 견인
③한국 주식시장 할인율, 평균 11.5%…신흥국보다 높아
MARKET INDEX
○미 뉴욕증시 3대지수 일제 하락세…'AI 랠리' 경계론에 이틀 연속 하락
○엔비디아, 오픈AI 투자 이어…알리바바도 AI 지출 확대
○"주가 고평가" 파월 발언은 증시에 부담
TOP 3 NEWS
■ IMF "올해 韓성장률 0.9%로 0.1%P 상향"…확장재정 기조는 적절
○7월 0.8% 전망에서 0.1%포인트 상향
○내년 1.8% 반등 전망
■ '반도체 풍향계' 마이크론, 4분기 매출 46%↑…'어닝 서프라이즈'
○전년 동기 대비 각각 46%·126.6% 올라
○D램 매출이 견인…70% 증가
■ 심각한 코리아 디스카운트 "韓증시 평균할인율 11.5%…신흥국 웃돌아"
○주식시장 할인율 국제 비교와 코리아 프리미엄 과제
○"한국 증시, '고위험 저수익' 구조에 빠졌다"
그래픽 뉴스 : '기습 발표'로 공매도 전쟁 반전 신호탄 쏜 셀트리온
○미국 공장 인수 간담회, 3시간전 기습 공지
○셀트리온 주가, 23일 9% 가까이 급등
○공매도 공격 회피 전략 효과
돈이 되는 法
■ "변호사 선임해 줄게요" … 태국 '사무장 로펌' 주의보
○"법률 조력 도와주겠다" 말한 후 돈 받고 잠수
○"일부 여행사서 가짜 로펌 차리고 韓 관광객 노리기도"
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025092415140644275
■ 검찰·사법제도 개편 '숨 고르기'
○정부가 주도권 잡으며 신중 기조
○윤호중 "책임 소재 분명해져 책임감 강화될 것"
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025092415161060018
■ "AI는 도전이자 기회"… 韓·美·中·日·EU 판사, 사법의 역할 강조
○유럽통합특허법원 법원장, "신속 절차·전문 판사단으로 공정성 확보"
○토론서도 사법과 기술 간 조화 노력
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025092415183676360
※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.
오늘 핵심 일정
○국내
○해외
02:00 미국 5년물 국채입찰
05:10 미국 연방공개시장위원회위원 델리의 연설
08:50 일본 통화정책회의록
15:00 독일 GfK 소비자동향(10월)
17:00 유럽 중앙은행 월례보고서
21:30 미국 연속 실업수당청구건수
21:30 미국 근원 내구재수주(MoM) (8월)
21:30 미국 근원 개인소비지출물가(2분기)
21:30 미국 GDP(QoQ) (2분기)
21:30 미국 신규 실업수당청구건수
23:00 미국 기존주택판매(8월)
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 60%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
