트럼프 타자 멈춘 에스컬레이터·고장난 자막기…'우발사고 연발' 유엔 연설

트럼프 "유엔이 준 건 고장 난 것 뿐"

백악관 대변인 "고의라면 조사 받아야"

도널드 트럼프 미국 대통령이 6년 만에 미국 뉴욕 유엔총회에서 연설을 하는 과정에서 우발적인 사고가 줄을 이었다. 총회장에 입장하는 과정에서 트럼프 대통령 부부가 탑승하려 하자 에스컬레이터가 갑자기 멈춰 섰고, 연단에 올랐을 때는 연설문을 띄워주는 프롬프터가 고장 났다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 배우자 멜라니아 여사가 23일 뉴욕 유엔총회 연설을 위해 고장난 에스컬레이터를 걸어가고 있다. 로이터 연합뉴스

23일(현지시간) 미 NBC 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 유엔 본부에서 에스컬레이터가 돌연 멈추며 불편을 겪었다. 외신 보도 영상을 보면 유엔 총회장에 입장하기 위해 에스컬레이터로 향하던 트럼프 대통령 부부가 에스컬레이터에 올라타는 순간 에스컬레이터가 가동을 멈췄다. 다행히 앞서가던 멜라니아 여사와 트럼프 대통령 모두 넘어지진 않았지만, 두 사람은 에스컬레이터를 걸어 올라가야 했다.

해당 에스컬레이터는 앞서 사진 기자 등이 탑승했을 때만 해도 정상적으로 작동했다. 사건 직후 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 엑스(X, 옛 트위터)에 "만약 대통령과 영부인이 에스컬레이터에 오르려는 순간 유엔 직원이 고의로 에스컬레이터를 멈춘 것이라면 그 직원은 즉시 해고되고 조사를 받아야 한다"고 했다.

돌발 상황은 여기서 멈추지 않았다. 트럼프 대통령이 유엔총회 연설을 위해 연단에 올랐을 때는 연설문을 띄워주는 프롬프터가 고장 났다. 트럼프 대통령은 "이렇게 연설하는 것도 괜찮다. 더 진심에서 우러나는 말을 할 수 있다"면서도 "다만 이 프롬프터를 작동시키고 있는 사람은 그게 누가 됐든 큰 곤경에 처했다고 말할 수 있을 것"이라고 뼈있는 농담을 던졌다.

유엔, 에스컬레이터는 촬영 담당자 실수 · 프롬프터는 백악관이 직접 운영

트럼프 대통령은 이날 약 1시간 동안의 연설 내내 "유엔의 목적이 뭔가"라며 유엔의 무능력과 비효율 등을 비판했다. 그는 연설 도중 "내가 유엔에서 얻은 두 가지 뿐"이라며 "고장 난 에스컬레이터와 고장 난 프롬프터다"라고 언급하기도 했다. 앞선 '의전 사고'를 평소 유엔에 대한 불만과 연결 지어 꼬집은 것이다.

에스컬레이터 문제와 관련해 스테판 뒤자릭 유엔 대변인은 "제어 장치 기록을 확인한 결과 에스컬레이터 상단의 콤 스텝에 내장된 안전장치가 작동해 멈춘 것"이라며 "트럼프 대통령의 도착 장면을 촬영하기 위해 뒤로 돌아서서 올라가고 있던 백악관 촬영 기사가 의도치 않게 안전 기능을 작동시켰을 수 있다"고 했다.





또 고장난 프롬프터의 경우도 백악관에서 직접 운영한 것으로 확인됐다고 AP통신이 유엔 관계자를 인용해 전했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

