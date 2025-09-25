신성환 금통위원 "가계부채發 금융안정 위협, 정부와 정책공조로 대응해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9월 금융안정 상황 보고서 주관위원 메시지

"가계부채발 금융안정 위협은 정부와 긴밀한 정책 공조를 통해 대응해야 한다."

신성환 한국은행 금융통화위원.

신성환 한국은행 금융통화위원은 25일 한은이 발표한 '2025년 9월 금융안정 상황점검' 보고서 주관위원 메시지를 통해 "가계부채 증가세는 정부 대책 등에 힘입어 다소 진정되는 모습이나, 수도권 주택가격 상승 기대가 여전히 유지되고 있는 만큼 긴밀한 정책 공조를 통해 대응해 나가는 것이 중요하다"고 강조했다.

신 위원은 "우리나라 금융 시스템은 양호한 금융기관 복원력과 대외지급 능력을 기반으로 대체로 안정적인 모습을 유지하고 있다"면서도 가계부채발 금융안정 위협뿐 아니라, 취약 자영업자 부실 확대·장기화, 기업 부실에 따른 금융기관 건전성 저하 등을 유의해야 한다고 말했다.

그는 "기준금리 인하, 정부의 내수진작 정책 등에 힘입어 차주의 채무상환 부담은 점차 완화될 것으로 기대되나, 성장경로의 불확실성이 지속되면서 취약 자영업자를 중심으로 부실이 확대·장기화할 가능성을 배제하기 어렵다"며 "경기적·구조적 업황 부진이 지속되고 있는 업종의 기업 부실이 증가하며 관련 익스포저가 큰 금융기관을 중심으로 건전성이 저하될 우려 역시 상존한다"고 짚었다.

한편 최근 정부의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 구조조정이 진전을 보이고 금융기관이 부실채권 정리 노력을 강화하고 있는 점은 긍정적이라고 평가했다. 다만 일부 비은행 금융기관의 고정이하여신비율이 지속해서 상승하고 있어 이에 대해 유의할 필요가 있다는 지적이다.

신 위원은 "앞으로의 금융안정 상황은 국내외 경제 여건의 불확실성, 실물 부문 성장세 및 부동산 시장 상황 등에 주로 영향을 받을 것으로 보인다"며 "금융 여건 완화 과정에서 금융 불균형이 다시 확대될 가능성이 있는 만큼, 당분간 거시건전성 정책 강화 기조를 유지할 필요가 있다"고 강조했다.





이어 "건설 및 지방 부동산 경기 부진 장기화, 일부 산업 구조조정 등으로 부실이 추가 확대될 수 있는 만큼 금융기관의 건전성 관리 노력은 지속돼야 할 것"이라며 "미국 관세정책 영향, 주요국 통화정책 변화 등 대내외 요인 변화에 따라 금융·외환시장 변동성이 확대될 수 있어, 이에 대한 모니터링과 금융기관의 연말 유동성 관리에도 유의할 필요가 있다"고 덧붙였다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr

