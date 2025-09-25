이마트, 10월 '고래잇 페스타'…삼겹살·오징어 등 최대 50% 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

30일부터 내달 5일까지 진행

천하제일 할인 대잔치 콘셉트

추석 제수용품·신선식품·여행가방 등 혜택

이마트는 오는 30일부터 다음 달 5일까지 10월 '고래잇 페스타'를 진행한다고 25일 밝혔다.

서울의 한 이마트 매장 축산물 코너. 연합뉴스

이번 행사의 콘셉트는 '천하제일 할인 대잔치'다. 햇사과 등 추석 제수용품과 삼겹살, 오징어 등 물가안정 대표 신선식품 등을 저렴하게 판매한다. 여행가방, 포터블 스크린 등 연휴 기간 여행을 계획하는 고객들을 위한 상품들도 있다.

햇사과는 동업계 최저가 수준으로 준비했으며 국내산 삼겹살·목심(냉장)은 50% 할인한다. 오징어(원양산, 대, 해동)는 40% 할인한 1마리 당 2748원이다.

던롭, 스코노, 휠팩, 아틀라스 등 여행가방 전품목도 40% 할인한다. 대표상품으로 '던롭 뉴베이블'을 7만7400원~10만1400원에 판매한다.

이마트 10월 고래잇 페스타. 이마트 제공

최대 6시간 무선으로 사용할 수 있는 스마트 디스플레이 'Great 포터블 스크린'은 행사카드로 결제 시 10만원 할인한 39만9000원이다. 추가로 e머니 2만점도 적립된다.





이 밖에 가공식품, 생활용품은 '골라담기' 행사를 비롯해 50% 할인과 1+1 혜택 등을 마련했다. 정양오 이마트 전략마케팅본부장은 "10월 고래잇 페스타는 6일간 장기로 진행해 긴 연휴 동안 분산될 쇼핑 수요를 모두 충족할 수 있다"며 "고객들의 물가 걱정을 덜기 위해 상품에 대한 확실한 가격 투자를 지속할 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

