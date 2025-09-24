무안군, 농산물 산지유통 실증센터 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"첨단설비 도입…농업 경쟁력 강화 기대"

농산물 산지유통 실증센터 개소에서 축사하는 김산 무안군수. 무안군 제공

전남 무안군이 AI 자동화 기술을 접목한 '농산물 산지유통 실증센터'를 개소하며 스마트 농산물 유통 혁신에 나섰다.

군은 24일 현경면 평산리 전남서남부채소농협 부지에서 개소식을 열고 본격 운영을 알렸다. 행사에는 김산 군수, 농림축산식품부 이태문 정책보좌관, 한국로봇융합연구원·한국생산기술연구원 등 연구기관 관계자와 전국 각지의 농협 조합장 등 200여명이 참석했다.

센터는 지난 2022년 농식품부 공모사업 '고부가가치식품기술개발사업'(국비 207억원)으로 추진됐다. 지상 2층 1개 동(1,747㎡)과 저장시설 2개 동(1,658㎡) 규모로 국내 스마트 APC(산지유통센터) 표준 모델과 연계된다.

센터는 ▲AI 기반 농산물 자동 선별·포장 시스템 ▲자동화 물류 구축 ▲무인지게차·청소로봇 설비 활용 ▲소프트웨어 연구·개발 등 첨단 기술을 실증한다. 이를 통해 농산물 유통 효율을 높이고 생산 현장의 노동력을 크게 줄일 것으로 기대된다.





김산 군수는 "스마트 농업 기술 상용화를 위한 연구·개발에 힘써준 연구진과 기관 관계자들께 감사드린다"며 "무안군은 전남도, 농림축산식품부와 긴밀히 협력해 완벽한 스마트 유통 체계를 실현해 나가겠다"고 말했다.





