마리아병원-동아오츠카, 난임부부 지원 위해 맞손

저출산 위기 극복 및 난임부부 지원 업무협약 체결

동아오츠카는 24일 동아오츠카 서울사무소에서 마리나병원과 '저출산 극복 및 난임부부 지원'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 임태원 마리아병원 재단장, 박철호 동아오츠카 대표이사 사장을 비롯한 양측 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약을 통해 마리아병원은 전국 10개 본원 및 분원에서 시술을 받는 난임부부를 대상으로 이온음료 '포카리스웨트 이온워터'를 제공하게 되며, 동아오츠카로부터 전국 단위 물류 지원을 받게 된다. 마리아병원은 난임부부들의 체외수정 및 관리 과정에서 수분 및 전해질 보충 등 지원이 필요하다는 것에 주목해 동아오츠카와 뜻을 함께 했다.

마리아병원은 동아쏘시오그룹 임직원(동아쏘시오홀딩스 포함 10개 그룹사)에게 난임 치료 지원을 제공해 치료 접근성과 편의성을 높일 예정이다. 단순한 그룹사 복지를 넘어 청년층 임직원들의 난임 치료 지원을 통해 사회적 문제 해결에 동참하겠다는 방침이다.

동아오츠카가 지원하는 포카리스웨트 이온워터는 포카리스웨트의 저당·저칼로리 버전으로, 가볍게 마실 수 있는 데일리 수분 보충 음료다. 인체 체액과 유사한 전해질 농도를 유지해 빠르게 체내 수분 흡수를 돕는다.





임태원 마리아병원 재단장은 "이번 협약을 통해 동아오츠카 임직원들이 난임 치료의 문턱을 낮추는데 기여하게 된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "이번 협약은 난임부부 지원은 물론 임직원 복지 확대와도 연결되는 만큼, 마리아병원도 전문성을 바탕으로 기업과 함께 저출산 문제 해결에 힘쓰겠다"고 말했다.





