카카오게임즈, 모바일 액션 RPG '가디스오더' 글로벌 정식 출시

6개 언어 지원 및 한국어·일본어 더빙



카카오게임즈는 픽셀트라이브가 개발한 신작 '가디스오더'를 전 세계(중국 제외)에 정식 출시했다고 24일 밝혔다.

카카오게임즈 '가디스오더'. 카카오게임즈 제공

'가디스오더'는 레트로 감성의 2D 픽셀 그래픽으로 구현한 모바일 액션 역할수행게임(RPG)이다. 회피·반격 등 직접 조작과 세 명의 캐릭터를 자유롭게 전환해 싸우는 '태그 전투' 방식을 통해 액션 본연의 재미를 극대화했다.

지난 6월부터 일부 국가에서 소프트 론칭했으며, 이용자 피드백을 반영해 콘텐츠·시스템 업그레이드를 거쳐 이번 정식 서비스를 선보였다. 한국어, 영어, 일본어, 중국어 번체·간체, 스페인어 등 총 6개 언어를 지원하고, 한국어와 일본어 더빙을 제공한다.





카카오게임즈는 정식 출시를 기념해 사전등록 이벤트에 참여한 모든 이용자에게 SR 등급 기사 '티아', 기사를 소환할 수 있는 '마력의 페이지' 10개를 비롯해 풍성한 인게임 재화를 선물한다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

