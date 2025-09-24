해남군의회-밀양시의회, 교류협력 간담회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의정활동 등 지역 상생 방안 논의

전남 해남군의회는 지난 23일 해남군청 중회의실에서 밀양시의회와 교류협력 증진을 위한 간담회를 개최했다고 24일 밝혔다.

이날 간담회에는 양 의회 의원 및 직원 50여명이 참석해 의정활동 경험을 공유하고, 지역 간 상생발전을 위한 다양한 협력 방안을 논의했다.

해남군의회는 지난 23일 해남군청 중회의실에서 밀양시의회와 교류협력 증진을 위한 간담회를 개최했다. 해남군의회 제공

특히 참석자들은 지역 특성을 반영한 조례 제정 사례, 농업 분야 지원 정책, 인구 감소 대응 전략 등을 중심으로 의견을 나눴으며, 신재생에너지 산업을 포함한 농어촌 지속 가능한 발전 방안에 대한 논의도 이뤄졌다.

허홍 밀양시의회 의장은 "따뜻하게 맞아준 해남군의회에 감사드린다"며 "공통된 지역 현안 해결의 기반이 마련되길 기대한다"고 말했다.

이성옥 해남군의회 의장은 "앞으로도 지속적인 상호 교류를 통해 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





양 의회는 이번 간담회를 계기로 의정활동 정보 교류와 협력 체계 구축을 이어갈 방침이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

