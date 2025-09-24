마초의사춘기, ‘2025 도시·지역혁신대상’ 국토교통부 장관상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2년 연속 장관상 쾌거… 로컬 비즈니스 성장 가능성 및 지속 가능한 혁신 모델 인정

로컬 기반 공간·콘텐츠 기획사 마초의사춘기(대표 김광수)가 '2025 도시·지역혁신대상'에서 최고 영예인 대상(국토교통부 장관상)을 수상했다. 이로써 마초의사춘기는 지난해 행정안전부 장관상 수상에 이어 2년 연속 장관상 수상이라는 쾌거를 달성했다.

마초의사춘기는 지역 자원을 활용한 청년 창업·문화 공간 조성과 지속 가능한 로컬 비즈니스 모델을 통해 지역 경제 활성화에 기여한 공로를 높이 평가받았다. 특히 지역 청년 고용 확대, 유휴 공간 재생, 커뮤니티 프로그램 운영 등 다방면의 사회적 가치 창출 노력이 심사위원단으로부터 호평을 이끌어냈다.

단순한 조경 디자인을 넘어 지속 가능한 자연 경험을 공간에 선보이는 프롭테크 스타트업 마초의사춘기는, 최근 자체 자재 회수 시스템을 통해 전시 등에서 발생하는 폐기물을 최소화하고 이를 새활용하는 기술을 선보이고 있다. 이를 통해 시니어 및 자립준비청년들의 일자리 창출을 도모하는 등 ESG 경영을 선도하고 있다.

이번 수상은 마초의사춘기가 국내 로컬 비즈니스 및 도시재생 분야에서 선도적인 사례로 자리매김했음을 증명한다. 마초의사춘기는 이번 대상 시상식이 열린 '2025 대한민국 도시·지역혁신 산업박람회'에 24일부터 27일까지 참가해 회사의 비전과 성과를 소개할 예정이다.





마초의사춘기 김광수 대표는 "이번 수상은 지역에서 실험한 다양한 시도와, 함께한 파트너 및 지역 주민분들이 만들어낸 성과의 결과"라며, "지난해에 이어 올해도 큰 상을 받게 되어 영광이다. 앞으로도 지역이 스스로 성장할 수 있는 생태계를 만드는 데 기여하고, 전국적으로 확산 가능한 모델을 구축해 나가겠다"고 소감을 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

