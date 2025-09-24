제일파마홀딩스 전 계열사, ISO 37001·37301 통합 인증 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

윤리경영 강화로 신뢰 제약기업 도약

제일파마홀딩스는 24일 서울 서초구 사옥에서 제일약품과 제일헬스사이언스 등 전 계열사가 참여한 가운데 '공정거래 자율준수 프로그램(CP) 강화 선포식'을 개최하고, 국제표준 ISO 37001(부패방지경영시스템)과 ISO 37301(컴플라이언스 경영시스템) 통합 인증 수여식을 진행했다고 밝혔다.

한상철 제일파마홀딩스 대표이사가 24일 서울 서초구 사옥에서 열린 '공정거래 자율준수 프로그램(CP) 강화 선포식'에서 기념사를 하고 있다. 제일파마홀딩스

이번 선포식은 제일파마홀딩스 전 계열사가 윤리·준법경영을 핵심 가치로 삼고, 공정거래 관련 법규 준수를 이행하겠다는 의지를 보인 자리였다. 이날 선포식에서는 대표이사의 기념사를 시작으로 임직원 대표의 자율준수 실천 서약이 이어졌다.

특히 제일파마홀딩스·제일약품·제일헬스사이언스 3사가 동시에 ISO 37001·37301 통합 인증을 획득한 것은 부패방지 및 준법경영 체계를 글로벌 스탠다드에 맞춰 구축했음을 입증했다는 의미를 지닌다. 더불어 올해 신설한 CP운영위원회를 중심으로 CP의 내실화를 도모하고, 실질적 준법경영 문화를 정착시키기 위한 노력을 지속하고 있다.

'CP'는 기업이 스스로 공정거래 관련 법규를 준수하기 위해 운영하는 내부 준법 관리 체계다. 2001년 공정거래위원회가 제도화했다. CP 운영 실적이 우수한 기업은 공정위 등급평가를 통해 과징금 최대 20% 감경, 직권조사 면제 등 다양한 인센티브를 받을 수 있다.





제일파마홀딩스 관계자는 "앞으로도 제일파마홀딩스는 사회로부터 신뢰받는 제약기업으로 도약하기 위한 다양한 제도적 장치와 경영활동을 이어갈 계획"이라며 "전 임직원이 윤리·준법경영 실천에 적극 참여해 업계의 모범 사례가 될 것"이라고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

