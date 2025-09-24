전남교육청, 교육자치협력지구 7곳 '재지정'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목포·순천·보성 등 7개 지구 대상

성과 인정…2029년까지 협력 지속

전남도교육청은 교육자치협력지구 사업의 연속 추진을 위해 목포·순천·구례·보성·완도·진도·신안 등 7개 지구를 오는 2029년까지 재지정하기로 했다고 24일 밝혔다.

이들 지구는 지난 2022년 첫 지정돼 올해 협약기간이 만료될 예정이었다. 도교육청은 전날 전남교육연구정보원에서 열린 운영위원회 정기회에서 종합평가단의 심사 결과를 토대로 재지정 여부를 논의했다.

전남도교육청은 교육자치협력지구 사업 연속성을 위해 7개 지구를 재지정하기로 했다. 전남도교육청 제공

교육자치협력지구 사업은 전남 22개 시·군과 도교육청이 4년 단위로 협력해 추진하는 교육협력 사업이다. 지역 교육 생태계 조성과 교육력 강화를 목표로 한다.

종합평가단은 그동안의 사업이 지역 협력체계 강화와 마을교육공동체 활성화에 기여했다고 평가했다. 평가단은 지난 4년간 7개 지구에서 추진된 사업을 서류와 방문 평가를 통해 종합적으로 검토하고, 우수성과 개선 과제를 함께 제시했다.

특히 ▲지역 교육협력체제 강화 ▲학교 교육 지원 ▲마을교육공동체 활성화 등에 실질적으로 기여한 점을 높이 평가하며, 7개 지구 사업을 재지정하기로 뜻을 모았다. 도교육청은 해당 지자체들과 2026년부터 적용될 새 협약을 체결할 예정이다.





문태홍 정책국장은 "교육자치협력지구는 전남교육이 지역과 함께 성장하는 기반이다"며 "지속가능한 교육 생태계 정착을 위해 노력하겠다"고 말했다.





