이시바, 유엔 총회서 "역사 정면 마주해야 밝은 미래"

이시바 시게루 일본 총리가 미국 뉴욕에서 열린 유엔 총회 연설에서 전후 80년을 맞아 "어떤 나라도 역사를 정면에서 마주하지 않고는 밝은 미래를 열 수 없다"고 23일(현지시간) 말했다.

니혼게이자이신문(닛케이)과 아사히신문 등에 따르면 이시바 총리는 지난달 15일 종전기념일에 전쟁 참화를 되풀이하지 않겠다고 마음에 새겼다면서 이같이 밝혔다.

이시바 총리는 아시아의 관용 정신이 세계가 항구적 평화에 힘을 기울이는 원동력이 됐다며 한국, 중국, 동남아시아와의 미래 지향적 관계를 언급했다. 그는 일본이 아시아의 관용 정신 덕분에 세계 평화를 위해 노력할 수 있었다면서 "분단보다는 연대, 대립보다는 관용"이 필요하다고 호소했다.

아울러 그는 이스라엘의 팔레스타인 가자지구 침공을 강하게 비판하면서 "이스라엘의 일방적인 행위가 계속된다면 새로운 대응을 취하게 될 것"이라고 말했다.

일본은 그간 두 국가 해법을 지지해 왔다. 그러나 팔레스타인 국가 승인을 반대하는 도널드 트럼프 미국 행정부의 요청 등을 고려해 승인을 당분간 보류하기로 했다.

그러나 이시바 총리는 이날 팔레스타인 국가 승인에 대해 "하느냐 마느냐가 아니라 언제 승인할 것인지가 문제"라며 이스라엘을 압박했다. 팔레스타인에도 하마스의 인질 석방 등 책임 있는 대응을 촉구했다.

또 이시바 총리는 법의 지배에 기초한 자유롭고 열린 국제질서가 도전받고 있다고 진단한 뒤 "전체주의와 무책임한 포퓰리즘을 배제해 편협한 내셔널리즘에 빠지지 않을 것"이라며 "차별과 배외주의를 용서하지 않을 것"이라고 밝혔다.

그는 유엔 안전보장이사회(안보리)가 기능을 충분히 발휘하지 못하고 있다며 상임·비상임 이사국 확대 등 유엔 개혁이 필요하다고 말했다. 또 상임이사국인 러시아가 거부권을 행사해 안보리 결의를 부결시키고 우크라이나 침략을 지속하고 있다고 지적했다. 일본은 그간 독일, 인도, 브라질 등과 함께 상임이사국 확대를 주장해 왔다.

북한에 대해서는 "핵과 미사일 개발은 국제사회 평화와 안전에 대한 중대한 위협"이라며 "완전한 비핵화를 위해 안보리 결의의 완전한 이행을 강력하게 요구한다"고 말했다.

한편, 일본 외무성에 따르면 이시바 총리는 23일 저녁 트럼프 대통령 부부가 주최한 리셉션에 참석해 트럼프 대통령과 잠시 대화를 나눴다. 두 정상이 대면해 대화하는 것은 지난 6월 주요 7개국(G7) 정상회의 이후 이번이 처음이다. 이시바 총리가 총리로서 트럼프 대통령과 만나는 것은 이번이 마지막이 될 것으로 보인다.

이시바 총리는 트럼프 대통령의 우정과 신뢰에 감사의 뜻을 나타내며 "세계 평화와 번영을 실현하기 위한 미·일 동맹 중요성은 앞으로도 변하지 않을 것"이라고 말했다.





이시바 총리는 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 등과도 면담했다.





