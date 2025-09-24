신한카드 쏠트래블 체크, 250만장 발급기념 한정판 메탈카드 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한정판 메탈카드 2종

이벤트 응모 500명 추첨

신한카드는 '신한카드 SOL트래블 체크'의 누적 발급 250만장 돌파를 기념해 메탈 플레이트 카드를 발급한다고 24일 밝혔다.

한정판 메탈카드는 실제 결제가 가능한 실물 카드로, 화폐(코인)를 형상화한 골드형과 여행 캐리어를 형상화한 실버형 2종으로 출시됐다.

각 디자인별 250명씩, 500명에게 한정판으로 발급된다. 이벤트 응모를 통해 받아볼 수 있다. 다음 달 17일까지 진행되는 이벤트는 틀린 그림 찾기와 국내외에서 카드 이용하기 두 가지 미션으로 구성했다.

쏠트래블 체크카드 이미지에서 틀린 곳 3가지를 찾는 이벤트다. 1단계 국내에서 1만원 이상, 2단계 국내에서 3만원 이상, 3단계 해외에서 5만원 이상 카드 이용하기로 구성된 미션도 있다. 미션을 많이 성공할수록 당첨 확률이 높아진다.

별도 발급 비용은 없다. 일본 여행 특화 상품 '신한카드 SOL트래블J' 소지 고객도 이벤트에 응모할 수 있다.

쏠트래블 체크카드는 세계 42종 통화 환율 우대, 해외 이용 및 현금자동입출금기(ATM) 수수료 면제, 공항라운지 서비스 등 해외 여행 혜택, 국내 4대 편의점 5% 할인, 국내 대중교통 할인 등 혜택을 담고 있다.

신한카드는 지난해 2월 쏠트래블 체크카드를 선보인지 1년8개월 만에 250만장을 발급했다. 현재 189개국에서 쓰는 중이다. 누적 이용금액은 4조원이다.





신한카드 관계자는 "해외 여행뿐 아니라 국내 소비도 카드 한 장으로 합리적으로 하려 하는 고객들의 선택을 받고 있다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

