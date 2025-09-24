'中 출장' 김동연 "이재명 정부 외교정상화…경기도 적극 뒷받침할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 "이재명 국민주권정부가 들어서면서 (대한민국) 외교가 정상화되고 있다"며 "경기도가 공공외교로 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

김동연 지사는 24일 중국 충칭시 한국 광복군 총사령부를 찾아 전시실과 집무공간을 둘러본 뒤 이같이 말하고 "(이번 충칭시 협약은) 정상화되고 있는 외교를 경기도가 공공외교로 뒷받침해주는 데 가장 큰 의미가 있었다고 생각한다"고 덧붙였다.

그러면서 "(충칭시 협약은) 경기도의 경제 지평을 중국의 아홉개 성(省)과 시(市)까지 넓혔다는 데 의미가 있다"며 "특히 AI를 포함해서 아주 구체적인 논의를 이뤘고, 함께 온 기업과 제대로 된 한-중, 경기도와 충칭시 간 새로운 경제 협력의 지평을 열도록 하겠다"고 말했다.

김동연 경기도지사(오른쪽)가 24일 중국 충칭시 한국 광복군 총사령부 건물을 찾아 김진경 도의회 의장과 기념사진을 찍고 있다. 경기도 제공

한국광복군은 1940년 9월15일 충칭에서 창설된 대한민국임시정부의 정규 군대로, 오늘날 대한민국 국군의 뿌리로 평가된다.

한국광복군 조직은 총사령부(충칭)와 3개 지대(충칭·시안·안후이성 푸양)로 편제돼 활동했으며 총사령부 건물은 1991년 광복군 유적조사단이 발견한 이후 안전문제로 철거됐다가 2017년 한중정상회담 당시 문재인 대통령이 빠른 복원을 요청해 2019년3월 복원·개관됐다.





김 지사는 24일 중국의 경제수도 상하이로 향한다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

