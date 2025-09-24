건기식전문 그린스토어 “유튜브 예능 ‘할인광’ 연계해 할인”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

건강기능식품 전문기업 그린스토어가 유튜브 웹 예능 '할인광'을 통해 제품을 소개하며 역대급 할인 혜택을 제공한다고 전했다.

할인광은 방송인 황광희가 진행하는 유튜브 예능으로, 직원들이 직접 할인 프로모션 프레젠테이션을 발표하고 시청자들에게 최고의 프로모션을 갖다 바치는 컨셉의 커머스 웹예능이다.그린스토어는 방송에서 구강유산균 오로덴티스G7, 유기농 100% 데일리 엑스트라버진 올리브오일, 피로컷 앤 멀티비타민 이뮨샷, 식물성 레티놀 플러스 콜라겐 & 비타민C 등 주력 제품을 최대 76% 할인한 가격에 선보인다고 설명했다.

그린스토어 관계자는"이번프로모션에 한정 수량 혜택도 담았다"면서 "추석 연휴 과식으로 고민인 분들을 위해 가벼운날카무트 브랜드밀 함유 효소와 혈당솔루션을 할인 가격으로 만나볼 수 있으며, 이 두 제품으로 구성한'급찐급빠 세트'도 준비했다"고 말했다.

가버운날카무트 브랜드밀 함유 효소는 35,000원에서 9,500원으로 72% 할인한다. 그린스토어 혈당솔루션의 경우 30,000원에서 11,500원으로 61% 할인을 적용했다. 급찐급빠 세트는 65,000원에서 16,900원으로 74% 낮춘 가격에 제공한다. 구매 제품은 무료로 배송한다. 이번 할인 행사는오는 24일 오후 6시30분부터30일 오후 11시59분까지 진행할 예정이다.





그린스토어 관계자는 "할인광연계는 단순한 방송 협업을 넘어, 더 많은 소비자에게 건강한 식품의 가치를 합리적으로 전하는 기회"라며 "건강한 일상을 위한 제품과 경험을 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

