마산무학라이온스클럽, 오동동에 추석 앞두고 백미 기탁

지역 취약계층 위해 쌀 65포 기탁



경남 창원특례시 마산합포구 오동동은 24일 마산무학라이온스클럽이 추석 명절을 앞두고 이웃에게 따뜻한 나눔과 사랑의 실천을 위해 쌀 65포를 기탁했다고 밝혔다.

마산무학라이온스클럽 오동동에 백미 기탁.

마산무학라이온스클럽은 매년 지역사회의 소외된 이웃들을 돕기 위한 다양한 활동을 이어가고 있다. 이번 추석에는 쌀을 기탁해 관내 저소득 가정, 독거노인, 장애인 등 도움이 필요한 취약계층에게 전달할 예정이다. 이를 통해 명절에도 소외감을 덜고 따뜻한 추석을 보낼 수 있도록 지원한다는 취지다.

김창수 마산무학라이온스클럽 회장은 "추석 명절을 맞아 우리의 작은 정성이 지역의 소외된 분들에게 따뜻한 위로와 희망이 되길 바란다. 앞으로도 꾸준히 나눔 활동을 실천하며 지역사회의 더 큰 복지를 위해 힘쓰겠다"고 말했다.





조일용 오동동장은 "항상 지역사회의 발전과 봉사를 위해 헌신하시는 마산무학라이온스클럽에 깊이 감사드린다"며 "이 같은 나눔의 손길이 이어지면서 창원시가 더욱 따뜻하고 살기 좋은 도시로 성장하길 기대한다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

