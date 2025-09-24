김동근 시장 "학생과 함께 만드는 통학버스, 교육도시의 힘"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

학생 제안서 시작된 의정부 통학버스 1년…더 가까워진 등굣길

개편 후 일평균 이용자 두 배 이상 증가…3만6000여 명 탑승

카카오맵 실시간 확인…대기 시간 줄이고 예측 가능한 통학

2시간 통학에서 40분 절약…학생들의 하루가 달라졌다

"아침마다 환승을 몇 번씩 해야 하고, 집을 나서면 두 시간이 훌쩍 걸려요."

2023년 12월 당시 의정부여고 학생회장이던 조아진 양은 김동근 시장에게 이렇게 말했다. 송산권역에서 흥선권역으로 통학하는 학생들에게 등굣길은 '매일 치르는 작은 고난'이었다.

김동근 시장이 24일 '의정부 학생 통학버스' 1주년을 맞아 송양고등학교 정류소에서 조아진 학생을 만나 인사를 나누고 있다. 의정부시 제공

학생의 호소에서 출발한 작은 제안은 1년 뒤 의정부시의 대표적인 청소년 맞춤형 정책으로 자리 잡았다. 바로 '의정부 학생 통학버스'다.

의정부시(시장 김동근)는 24일 '의정부 학생 통학버스' 1주년을 맞아 등교 현장을 점검하고 학생들과 소통하는 자리를 마련했다.

김동근 시장은 이날 초정밀 버스위치정보 서비스 시연을 직접 확인하고, 제안을 처음 건넸던 의정부여고 조아진 학생과 함께 학생 통학버스에 탑승해 등굣길을 동행했다. 김 시장은 학생들 곁에서 이야기를 나누며 통학 관련 애로사항들을 세심히 청취했다.

송산권역 고등학생 4000여 명 가운데 약 18%가 흥선권역으로 통학했다. 왕복 평균 2시간. 학업에 집중해야 할 학생들에게 이 시간은 고스란히 부담이었다.

의정부시는 이러한 목소리에 귀 기울여 2023년 8월부터 6개 노선의 통학버스를 정식 운행에 나섰다. 그 결과, 학생들은 하루 평균 40분가량 시간을 절약하게 됐고, 버스 안에서의 안전과 여유는 학생들의 일상을 바꾸는 출발점이 됐다.

시는 지난해 말 만족도 조사와 학부모·학교 의견을 반영해 올해 3월부터 운영 체계를 대폭 개선했다.

노선을 6개에서 3개로 통합해 효율성을 높이고, 신규 아파트와 학원가를 반영한 8개 정류소를 신설했다. 또 등교 횟수를 하루 2회로 확대하고, 의정부 최초로 친환경 수소버스를 전 차량에 투입해 쾌적성과 친환경성을 함께 챙겼다.

김동근 시장이 24일 '의정부 학생 통학버스' 1주년을 맞아 조아진 학생과 함께 통학버스에 탑승해 이야기를 나누고 있다. 의정부시 제공

개선 효과는 수치로도 증명됐다. 개선 전인 작년 8월부터 올해 1월까지 하루 평균 이용객은 173명에 그쳤고, 이 가운데 등교 이용은 125명, 하교는 48명 수준이었다. 그러나 올해 3월부터 9월 12일까지는 하루 평균 이용객이 356명으로 늘어나며 두 배 이상 증가했다.

등교는 200명, 하교는 156명으로 집계돼 전체 이용률은 105% 늘었고, 특히 하교 이용객은 225% 급증해 학생들의 생활 속 편의가 크게 향상된 것으로 나타났다.

무엇보다 개편 이후 지금까지 통학버스를 이용한 학생은 총 3만6388명에 달한다. 이 가운데 등교 이용자는 2만320명, 하교 이용자는 1만6068명으로 집계돼, 학생들의 실제 생활 속에서 통학버스가 얼마나 큰 역할을 하고 있는지를 잘 보여준다.

통학버스는 단순한 '버스'에 머물지 않는다. 시는 지난 7월 카카오와 업무협약을 맺고 '초정밀 위치정보 서비스'를 도입했다. 이 서비스는 경기도 내 시내버스 가운데 최초로 적용된 사례다.

카카오맵을 통해 통학버스 위치가 초 단위로 제공돼 학생들은 정류장에서 불필요하게 대기하지 않고 보다 예측 가능한 통학이 가능해졌다.

학부모 역시 자녀의 등하교 상황을 실시간으로 확인해 안심할 수 있다. 김동근 시장도 이날 1주년 현장에 직접 시연을 통해 학생들과 이 편리함을 함께 나눴다.

김동근 시장이 24일 '의정부 학생 통학버스' 1주년을 맞아 학생들과 기념촬영을 하고 있다. 의정부시 제공

'의정부 학생 통학버스'는 행정이 먼저가 아니라, 학생의 건의에서 시작해 정책으로 실현된 청소년 맞춤형 교통복지 사례다.





김동근 시장은 "학생 통학버스는 학생들이 직접 제안해 시작된 만큼, 의정부시도 늘 현장에서 답을 찾으며 운영을 발전시켜 나가고 있다"며 "앞으로도 학생들의 안전과 편의를 최우선으로 하는 통학환경을 조성해 의정부를 더 살기 좋은 교육도시로 성장시켜 나가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

