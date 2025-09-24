전남도, 여순사건 제3차 신고 3천414건 접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상담부터 접수까지 원스톱 지원

희생자·유족의 명예회복 의미

제3차 여순사건 희생자 및 유족 신고 접수 안내 홍보. 전남도 제공

전라남도는 지난 3월 18일부터 8월 31일까지 진행된 제3차 여순사건 희생자 및 유족 신고 접수 결과 총 3,414건이 접수되며 신고 건수가 크게 늘었다고 밝혔다.

전남도 여순사건지원단은 도 전역에서 상담부터 접수까지 원스톱으로 지원하며 피해자와 유족들이 불편 없이 신고할 수 있도록 적극적으로 나선 것이 주효했다.

이번 접수는 2021년 특별법이 제정된 이후 세 번째로 실시됐다.

시군별 접수 현황은 ▲목포시 60 ▲여수시 767 ▲순천시 554건 ▲나주시 15건 ▲광양시 157건 ▲담양군 72건 ▲곡성군 89건 ▲구례군 121건 ▲고흥군 412건 ▲보성군 263건 ▲화순군 81건 ▲장흥군 60건 ▲강진군 10건 ▲해남군 16건 ▲영암군 51건 ▲무안군 3건 ▲함평군 5건 ▲영광군 29건 ▲장성군 18건 ▲완도군 190건 ▲진도군 1건 ▲도외 440건 등으로 나타났다.

2022년부터 세 차례에 걸쳐 접수된 신고 건수는 총 1만 879건이며, 이 가운데 희생자·유족 8,269건, 진상규명 2,610건이다.

전남도는 제1·2차 신고 7,465건 중 현재까지 6,447건을 조사·심의 완료했으며, 중앙위원회는 3,490건을 심사 결정 완료했다.

이중 인용(결정) 건수는 2천322건으로, 여순사건 희생자와 유족의 명예회복을 위한 결정은 앞으로도 순차적으로 이어질 예정이다.

전남도는 늘어난 접수 건을 신속하게 처리하기 위해 조사 인력 3명을 충원, 총 10명 규모로 확대하기로 했다.

지난 8월엔 방대한 조사와 심사 업무를 원활히 추진하기 위해 전담 인력 확충과 예산 증액이 필수적인만큼, 김영록 지사가 김민석 국무총리와의 면담에서 여순사건 진상규명과 희생자·유족의 신속한 결정 처리를 위한 조사 인력 확충 등 정부의 적극적인 지원도 요청했다.





이길용 전남도 여순사건지원단장은 "이번 제3차 신고건수가 크게 늘어 다시금 여순사건 희생자와 유족의 아픔이 사회적으로 큰 관심을 갖게 됐다"면서 "향후 중앙지원단과 협력해 법정 기한인 2027년 4월 4일까지 희생자 심사·결정 및 진상조사를 완료할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

