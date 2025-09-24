인기 '효도선물' 소형 마사지기 알고 쓰나요?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인기 선물인 '소형 마사지기'를 사용할 때 꼭 알아야 할 주의사항에 눈길이 간다.

어른께 드릴 선물을 준비하는 추석이 다가오고 있다. 이때쯤이면 건강기능식품, 건강 먹거리, 가정용 마사지기, 건강관리기, 기능성 의류 등 부모의 건강을 챙길 수 있는 선물이 먼저 떠오른다.

그중 가정용 마사지기는 과거 부피가 크고 고가였던 안마의자나 침대형 기기에서 벗어나 최근 발·종아리·무릎·어깨·허리 등 특정 부위를 집중적으로 관리할 수 있는 소형 제품으로 진화하고 있다. 코로나19 이후 홈케어 문화의 확산과 1인 가구 증가에 따라 이런 제품들이 새로운 소비 트렌드로 높은 인기를 끌고 있다.

소형 마사지기는 휴대가 간편하고 사용법도 쉬워 진동, 저주파, 공기압, 온열 등의 기능을 쉽게 사용할 수 있다는 점에서 주목받고 있다. 가벼운 근육통의 경우 적절히 사용하면 일상 속 피로 회복이나 근육 이완에 도움을 줄 수 있다.

하지만 주의해야 할 점도 있다. 인공관절 등 수술 이력이나 관절염, 골다공증, 척추질환, 혈액순환 장애 등 기저질환이 있는 경우 사용 시 주의가 필요하다.

고령의 경우 감각이 저하돼 자극을 제대로 인지하지 못할 수 있어 강도가 높거나 장시간 사용 시 근육 과긴장, 신경 자극, 멍, 피부 화상 등의 위험이 발생할 수 있다고 전문가는 지적한다. 근육통과 신경통을 혼동해 잘못된 방식으로 사용하거나 염증 또는 손상된 부위에 강한 자극을 가할 경우 오히려 통증이 악화될 수 있다는 것이다. 수술 부위는 피하는 것이 안전하다.

또 마사지기를 통해 일시적으로 통증이 완화되더라도 근본적인 원인이 해결된 것은 아니다. 오히려 병원 진료 시기를 놓쳐 질환을 악화시킬 우려가 있다. 통증이 3일 이상 지속되거나 이상 증상이 나타날 경우 즉시 사용을 중단하고 병원을 찾아야 한다고 의료계 관계자는 권한다.

글루코사민, 콘드로이친, 비타민D 등 관절 건강에 도움을 줄 수 있는 성분이 함유된 건강기능식품이나 건강 먹거리를 선물로 선택하는 경우도 많다. 그러나 고령층은 복용 중인 약물이 있는 경우가 많고 개인 체질도 달라 제품 섭취 전 의료진과 상담하는 것이 바람직하다.

대동병원 관절센터 서진혁 과장(정형외과 전문의)은 "건강을 위한 선물이라도 사용자의 건강 상태에 맞지 않으면 오히려 해가 될 수 있다"라며 "근골격계 질환이 있는 경우에는 반드시 사용 전 의료진과 상담하는 것이 바람직하다"라고 조언했다.





또 "근골격계 통증이나 불편감이 있음에도 불구하고 병원을 찾지 않고, 가정에서 기기나 식품으로 스스로 해결하려는 경우가 종종 있다"며 "이런 방식은 오히려 증상을 키우는 원인이 될 수 있다"고 경고했다.





