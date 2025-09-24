강원도, 추석 서로장터 강원 농수특산물 100여 종 홍보·판로 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 홍보관 1동, 13개 시군 19개 생산 농가 판매 부스 운영

도내 농특산물 100여 종 20~30%·강원한우 20% 할인 판매

강원특별자치도(도지사 김진태)는 민족 대명절 추석을 맞아 서울시에서 개최하는 전국 최대 규모의 직거래 장터인 '추석 서로장터'에 참가한다고 24일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

이번 장터는 24일부터 26일까지 3일간 서울광장에서 열리며, 생산 농가의 실질적인 판로지원과 지역 상생협력을 위해 서울시 주관으로 전국 10개 시도와 130여 개 농가가 참여한다.

강원자치도에서는 13개 시군 19개 농가가 참여해 한우, 전통주, 사과, 버섯, 나물, 떡, 장류, 황태, 먹태, 젓갈류, 김 등 강원 대표 농수특산물 100여 종을 20~30% 할인된 가격으로 서울 시민에게 선보인다.

도는 통합 홍보부스를 운영해 농수특산물진품센터(강원푸드마켓)와 강원생활도민제도 및 고향사랑기부제를 홍보한다. 또한 매일 강원 상품을 3만 원 이상 구매하는 고객 100명에게 '강원한우 곰탕(500ml)', '강원인삼 홍삼 캔디(200g)', '부각(양양)', '더덕주(영월)', '토토미쌀(원주)' 등 다양한 사은품을 증정한다.





석성균 강원특별자치도 농정국장은 "민족 대명절 추석을 앞두고 열리는 이번 서로장터가 강원 농수특산물의 우수성을 알리고 청정 강원의 이미지를 높이는 계기가 되길 바란다"며, "참여 농업인들에게는 실질적인 판로 확대와 소득 창출의 기회가 되도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

