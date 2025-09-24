임태희 교육감 "경기교육의 파트너, 학부모와 동행 미래교육 완성할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도교육청, '학부모와 함께하는 경기온라인학교 운영 안내' 성료

의정부·용인·수원·부천 4권역서 학부모와 미래교육 방향 소통

임 교육감 "모든 학생에게 공정하고 공평한 교육 제공하려 해"

경기도교육청(교육감 임태희)이 24일 부천대학교에서 '모두에 의한 모두를 위한 2025 학부모와 함께하는 경기온라인학교 운영 안내' 설명회를 개최했다.

임태희 경기도교육감이 24일 부천대학교에서 '모두에 의한 모두를 위한 2025 학부모와 함께하는 경기온라인학교 운영 안내' 설명회를 개최하고 있다. 경기도교육청 제공

이번 행사는 도내 4개 권역 설명회로 계획됐으며 지난 16일 의정부(북부), 17일 용인(동부), 23일 수원(남부)에서 진행됐다. 24일 부천(서부) 설명회를 포함해 학부모, 교직원, 교직원 등 900여 명이 참여했다.

설명회는 경기미래교육 정책의 학부모 이해를 위한 내용으로 구성됐다. 주요 내용은 ▲학부모와 함께 그리는 미래교육 ▲배움을 확장하는 경기온라인학교 ▲교사·학생이 모두 성장하는 하이러닝 ▲인공지능 시대, 미래 인재를 키우는 공부법 등이다.

특히 네 번의 설명회에 모두 참석한 임태희 교육감은 학부모들과 경기도교육청의 공교육 확대 및 학생 맞춤형 교육 정책에 대한 다양한 의견을 나눴다.

이외에도 '인공지능(AI) 시대 미래 인재 양성을 위한 교육 방향'을 주제로 명사 특강도 진행했다. 또한 경기온라인학교와 하이러닝을 학부모가 직접 체험하는 공간(부스)을 마련해 큰 호응을 얻었다.

임태희 교육감은 "지역 간 교육 여건 차이를 극복해 모든 학생에게 공정하고 공평한 교육을 제공하는 것이 경기교육의 지향"이라면서 "경기온라인학교와 하이러닝으로 공교육의 외연을 넓히고 학생 맞춤형 교육을 실현하겠다"고 말했다.

이어 "경기교육의 파트너인 학부모가 적극 참여하고 협력할 때 비로소 미래교육이 완성된다"고 강조했다.





도교육청은 경기온라인학교와 하이러닝 등 경기미래교육 교육 3섹터 정책 활성화를 위해 교육공동체와 지속적인 소통을 강화할 방침이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

