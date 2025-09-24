경북장애인종합복지관 영양분관＆한국전력공사 영양지사, 추석 맞이 후원물품 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북도장애인종합복지관 영양분관(분관장 이희자)은 지난 23일 한국전력공사 영양지사(지사장 이경목), 전력노조 영양지회(지회장 김재동)와 함께 추석맞이 후원물품 전달식을 진행했다.

경북도장애인종합복지관 영양분관은 23일, 한국전력공사 영양지사와 전력노조 영양지회와 함께 추석맞이 후원물품을 전달하고 있다. 영양군 제공

이번 행사에서 한국전력공사 영양지사는 150만원 상당의 추석 선물세트를 지원했으며, 영양분관은 이를 재가 장애인 50가정에 직접 전달해 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 도왔다.

이경목 영양지사장은 "지역 내 어려운 이웃과 마음을 나눌 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 나눔과 상생의 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 전했다.

이희자 영양분관장은 "민족 최대 명절인 추석을 맞아 지역 장애인분들께 작은 정성을 전할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 지역사회와 협력해 복지 사각지대 해소에 힘쓰겠다"고 말했다.





이번 후원은 지역사회 기관과 기업이 함께 협력해 장애인과 취약계층을 지원한 사례로, 명절의 소외감을 해소하고 더불어 살아가는 지역 분위기를 확산하는 데 기여했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

