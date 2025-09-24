김영섭 KT 대표 "펨토셀 관리 부실 인정…사태 수습 최우선"

"펨토셀, 외부 업체가 설치·관리…망에 못 붙게 조치"
사퇴 요구에 "지금 말하기 부적절…사태 수습 최우선"
KT가 무단 소액결제 사고에 활용된 것으로 추정되는 초소형 기지국(펨토셀) 관리가 부실했다고 인정했다. KT는 문자메시지(SMS) 등 모든 소액결제 인증 방식을 대상으로 피해를 파악하고 있다고 밝혔다.
김영섭 KT 대표는 24일 오전 국회 과학기술정보방송통신위원회가 연 KT·롯데카드 해킹 사태 청문회에 증인으로 출석해 "소액결제 사고 뒤 펨토셀 관리 실태를 보니 허점이 많고 관리가 부실했다"라면서 "사고 이후 (불법 펨토셀이) 망에 붙지 못하게 조치했다"고 말했다.
KT의 펨토셀 설치와 관리를 외주업체가 담당하는 등 부실 관리가 원인이라는 지적에는 인정한다고 답했다. 김 대표는 펨토셀 관리 부실이 사건을 초래한 원인이라는 이상휘 국민의힘 의원의 지적에 "인정한다"면서 고개를 숙였다.
SMS 인증 등 ARS 이외 인증수단으로 결제 피해를 입은 고객에 대한 피해 규모를 파악하겠다는 뜻도 밝혔다. 황정아 더불어민주당 의원(더불어민주당)이 KT가 ARS 인증만을 토대로 피해 규모를 소극적으로 조사하고 있다고 지적하자 김 대표는 "분석에 시간이 걸려 일단 ARS 기반으로 분석한 것이고 SMS 등 전체 인증에 관한 데이터를 분석하고 있다"며 피해 규모 파악 확대 방침을 밝혔다.
이번 사태에 책임을 지고 사퇴해야 한다는 요구에는 즉답을 피했다. 김 대표는 사태에 책임을 지고 물러나야 하지 않느냐는 황 의원 지적에 "지금 그런 말씀을 드리기에는 부적절하다"면서 "우선 이 사태 해결에 최선을 다해야 한다"고 답했다.
사태 초기 서버 폐기와 보고 시점 등으로 불거졌던 사태 은폐 의혹에 대해 김 대표는 "사실확인 과정에서 문제가 있었다"면서도 "여러 처리 과정에서 부적절하거나 부족한 부분은 있었지만 조직적인 은폐 의도는 없었다"고 해명했다.
류제명 과학기술정보통신부 2차관은 "KT가 인증키 등 복제폰 생성을 위한 주요 개인정보가 해킹으로 유출되지 않았다고 주장하지만 위험성이 있지 않으냐"는 박정훈 국민의힘 의원의 질의에 "그런 부분까지 면밀히 보겠다"고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
류 차관은 "일단 인증키는 유출되지 않은 것으로 KT가 신고했는데 (민관 합동 조사단) 조사를 하면서 KT 말에 의존하지 않고 철저히 보겠다"고 말했다.
이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>