한국한의약진흥원, 한약 실험정보 DB의 신뢰성 제고·효율적 활용에 주력

'한약실험정보관리시스템 구축 사업' 전문가 자문위 개최

한약 실험정보 DB+AI 기술 융합형 연구개발에 심층 논의

한국한의약진흥원(원장 직무대행 송수진) 지능정보화센터는 지난 23일 서울분원에서 '한약실험정보관리시스템(KLIMS) 구축 사업' 현황을 공유하고 발전 방향을 논의하기 위해 제2차 전문가 자문위원회를 개최했다.

한약실험정보관리시스템 구축 사업은 한약 실험정보 데이터의 수집·가공을 통해 연구자들에게 체계적인 한약 실험정보를 제공하고 네트워크 약리학 분석 기법 등 인공지능 기반 서비스를 지원함으로써 연구와 산업 현장의 활용도를 높이는 것을 목표로 하고 있다.

지난 23일 서울분원에서 열린 '한약실험정보관리시스템(KLIMS) 구축 사업' 제2차 전문가 자문위원회 회의 모습.

이번 자문위원회에는 산학연 전문가들이 참여해 한약 실험정보 데이터의 신뢰성 제고와 효율적 활용 방안에 대해 의견을 나눴다.

또한 시스템 개발 및 사용성을 중심으로 성능·접근성·호환성 강화 등 개선 방향에 대한 심층적인 논의가 진행됐다.





한국한의약진흥원 김상진 지능정보화센터장은 "이번 제2차 전문가 자문위원회는 한약 실험정보의 디지털화와 인공지능 활용 고도화에 중요한 전환점이 될 것"이라며 "전문가들의 다양한 의견을 충실히 반영해 시스템의 완성도를 높이고 현장에서 체감할 수 있는 실질적 성과를 도출하겠다"라고 밝혔다.





