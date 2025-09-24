나경원 "추미애, 법사위 직권남용…당 차원 고발 검토"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조희대 대법원장 의혹 관련 별도 청문회 요청

나경원 국민의힘 의원은 국회 법제사법위원회 회의에서 국민의힘 의원들을 퇴장시키고 발언권을 박탈한 더불어민주당 소속 추미애 법사위원장에 대한 당 차원의 고발을 검토 중이라고 24일 밝혔다.

22일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 '건진법사 관봉권 띠지' 분실 관련 검찰개혁 입법청문회에서 국민의힘 나경원 의원이 더불어민주당 소속 추미애 위원장의 질서유지권 발동에 항의하고 있다. 연합뉴스

나 의원은 이날 국회에서 기자들과 만나 "법사위원장이 권한을 남용해 의원의 발언과 토론을 방해한 것은 명백한 직권남용죄"라며 "위원장의 회의 운영에 관한 재량의 범위를 심대하게 이탈했다"고 말했다.

나 의원은 "당 차원에서 추 위원장을 직권남용으로 고발하는 방안을 검토 중"이라며 "이건 단순히 윤리위원회 제소 차원의 문제를 넘었다"고 강조했다.

이어 "민주당의 의회 운영은 국회법을 악용해 야당 의원들의 목소리를 입막음하는 행태"라며 "의회 독재가 완성돼 가고 있다"고 덧붙였다.

특히 나 의원은 "언론에서 '추-나(추미애·나경원) 대전'이라고 운운하면서 정치적 이유로 충돌한다고 폄훼하는 것에 모욕감을 느낀다"고 했다.

나 의원은 법사위에서 발생한 질서유지권 발동과 경호 인력 투입에 대해서도 "우리가 어떤 폭력적인 행위도 하지 않았음에도 (경호 인력을 투입한 것은) 질서유지권 남용"이라며 "국회사무처 책임도 가볍지 않다"고 강조했다.

나 의원은 이날 민주당이 추진 중인 조희대 대법원장 관련 청문회에 대해선 별도의 청문회 열어야 한다고 요구했다.

나 의원은 "실제 국민이 알고 싶어 하는 것은 '대법원장과 한덕수 전 총리 회동설'이 아니라, 열린공감TV가 제기한 조작된 녹취와 음모론의 진실"이라고 주장했다.





그러면서 "조작 녹취록을 근거로 '대통령 재판 뒤집기'라는 허무맹랑한 주장을 내세우면서도 정작 증거 채택은 거부했다"며 "열린공감TV 관계자 등 관련 증인을 불러 진상을 규명해야 한다"고 했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

