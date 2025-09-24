양주시, 여성농업인 특수건강검진 유선접수 시행…선착순 접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 여성농업인의 건강권 보호와 농작업 안전 환경 조성을 위한 '여성농업인 특수건강검진 지원 사업' 신청을 받는다.

이 사업은 농작업 특성상 발생하는 질환을 사전에 예방하고, 여성농업인의 삶의 질 향상을 목표로 추진된다.

사업 대상은 양주시에 거주하며, 농어업경영체에 등재된 51세부터 70세(1955년 1월 1일~1974년 12월 31일 출생) 여성농업인 중 홀수년도 출생자이며, 선착순으로 지원을 받는다.

검진 항목으로는 ▲농약중독 검사 ▲근골격계 질환 진단 ▲심혈관 기능 평가 ▲폐기능 검사 ▲골밀도 측정 등 총 10개 항목이 포함되며, 검진 비용 총 2억2000만원 중 90%(19만8000원)를 지원해 검진자는 10%(2만2000원)만 부담하면 된다.

사업 신청은 예산 소진 시 사업이 조기 종료될 수 있으므로 서둘러 신청하여야 하며, 양주시 농업정책과 농업복지팀으로 전화 신청할 수 있다. 신청 후에는 반드시 신분증을 지참하여 검진 예약일에 양주예쓰병원을 방문해 검사받으면 된다.





양주시 관계자는 "여성농업인의 건강은 지역 농업의 지속 가능성과 직결되는 중요한 문제"라며 "특히 이 사업은 한정된 인원만 혜택을 받을 수 있으므로, 해당하는 분들은 신속히 신청해 주시길 당부드린다"고 전했다.





