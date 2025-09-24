백경현 시장 “시민 행복·공공이익 최우선…구리 미래 100년 향해 진력"”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백경현 구리시장, 시정 현안 기자회견 개최

추석 명절 인사·시 승격 40년·코스모스축제 등 안내

아이타워·랜드마크 사업 투명…공정 시정 추진

인창동복합커뮤니티센터 에산 삭감 일정 지연 불가피

백경현 구리시장은 지난 24일 시청 3층 상황실에서 기자회견을 열고 추석 인사와 함께 시 승격 40년 기념 시민의 날 행사 및 구리 코스모스 축제를 소개하고 최근 일부 언론보도에 대한 시의 공식 입장을 밝혔다.

백경현 구리시장이 24일 시청 상황실에서 기자회견을 열고 시정 현안에 대해 설명하고 있다.

백 시장은 회견 서두에서 "추석을 맞아 모든 시민의 가정에 따뜻한 정과 풍성한 결실이 함께하길 기원한다"며 "소외되는 이웃 없이 모두가 함께 웃는 명절이 되도록 복지·안전·민생 지원에 최선을 다하겠다고 말했다.

이어 "시 승격 40년을 맞아 지속가능한 미래 100년 도시로 도약하겠다"며 25일 열리는 시민의 날 행사와 26일부터 28일까지 열리는 구리 코스모스 축제에 대한 시민들의 적극적인 참여를 당부했다.

이날 회견에서 백 시장은 최근 일부 언론 보도에 대해서도 입장을 내놓았다.

그는 "아이타워와 랜드마크 사업, 인창동복합커뮤니티센터 등 주요 현안에 대해 사실 확인 없는 보도로 시민들의 오해를 불러일으킨 것은 유감"이라며 "특히 전임 시장 추진 사업을 현 집행부가 고의로 지연시키고 있다는 왜곡된 보도는 사실과 다르다"고 강조했다.

랜드마크 사업과 관련해 백 시장은 "지난 4월 법원의 기각 결정문에서도 나타나듯 전임 집행부가 행안부 투자심사 조건에도 불구하고 헐값 매각을 시도한 것이 문제의 본질"이라며 구리도시공사가 시세를 반영해 매각가를 재산정한 것은 위법이 아님을 설명했다.

또한 아이타워 사업에 대해서도 "행안부 투자심사 없이 추진됐고, 특정 민간사업자에 이익이 집중되는 구조였다"며 "향후 투명하고 공정하게 재추진하겠다"고 말했다.

이어 인창동복합커뮤니티센터 건립사업의 경우, 제3차 추가경정예산 심의에서 설계비 예산 삭감으로 일정 지연과 비용 증가가 불가피해졌다고 설명했다.

공유재산 위탁개발 방식으로 추진 중인 이 사업은 토지 보상과 설계, 공사만 남은 단계로, 시는 효율성과 시급성을 고려하여 보상과 설계를 병행하려 했으나, 지난 추가경정예산 심의에서의 설계비 예산 삭감으로 일정 지연과 공사비 증가, 주민 불편이 불가피해진 상황이다.

백 시장은 설계비 직접 집행이 공유재산 위탁개발의 취지에 어긋난다는 시의회의 지적에 대해서 계획서 승인 이전까지는 시 직접 설계가 가능하고 말하며, 이미 여성행복센터와 갈매동복합커뮤니티센터가 동일한 방식을 통해 성공적으로 추진된 사례임을 분명히 했다.

또한 공유재산관리계획 변경안을 시의회에 제출하지 않아 관련 절차를 위반한 것이라는 주장에 대해서도, 사업부지의 현재 개별공시지가가 2023년 공유재산관리계획 승인 당시에 비해 30% 미만으로 상승했으므로 관련법상 관리계획 변경 요건에 해당하지 않는다고 잘라 말했다.

이와 함께 7월 홍수특보 발령 당시 관외 일정 논란에 대해서는 "비상근무 체제 전환과 즉각적인 대응이 이뤄졌으며, 피해 상황 보고와 대책회의를 주재한 뒤 외부 일정을 소화했다"며 "앞으로도 시민의 안전을 최우선으로 하겠다"고 해명했다.

7월 20일 새벽 홍수특보 발령 직후 시는 비상근무 체제로 전환하고 소관부서 직원 70여 명이 즉각 재난 대응에 나섰으며, 백 시장 역시 초동조치 사항에 대한 유선 보고를 받은 후 오전 11시 피해 상황 및 조치계획을 보고받고 복구대책회의를 주재했으며 그 이후 예정된 외부 일정을 소화했다고 설명했다.

백 시장은 재난 대응 조치가 완료되고 복구작업 중에 진행된 일정이었음을 전하며, 앞으로도 재난 생황 발생 시 신속하고 체계적인 대응을 통해 시민의 안전을 최우선으로 하겠다고 말했다.





백 시장은 회견을 마무리하며 "언론과의 소통을 강화하고 시정의 투명성과 공정성을 높여 나가겠다"며 "어떠한 정치적 이슈에도 흔들리지 않고 시민 행복을 위해 성실히 나아가겠다"고 덧붙였다.





