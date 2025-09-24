정부, 지방투자기업 16개사에 961억원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

771개 지방 일자리 창출 목표

정부가 16개 지방투자기업에 961억원(국비 587억원)을 지원하기로 했다. 이를 통해 총 6121억원의 지방투자를 유치하고 771개의 일자리를 창출할 계획이다.

산업통상자원부는 24일 3분기 지역투자촉진보조금 심의위원회를 열어 이같이 의결했다.

지역투자촉진보조금은 수도권 기업의 지방 이전이나 지방 내 신·증설을 추진하는 지방투자기업에 대해 투자액의 일정 비율(4~50%)을 지방자치단체와 함께 지원하는 제도다. 국가균형발전과 기업의 지방투자를 촉진해 고용을 늘리고 지역경제 활력을 높이는 것이 목적이다.

이번 심의에서는 투자 규모와 고용 효과 등을 종합 고려해 부산, 광주, 대전, 경북, 경남, 대구, 충북, 충남, 전북 등 9개 시·도에 걸쳐 자동차 6개사, 전기전자 2개사, 식품 3개사, 의약품 2개사, 화학 2개사, 기타 1개사 등 총 16개 기업이 지원 대상으로 선정됐다. 업종별 국비 지원액은 식품 221억6200만원, 자동차 157억1600만원, 화학 117억6500만원 순으로 나타났다.

정부는 올해 상반기까지 총 23개 지방투자기업에 1438억원(국비 889억원)을 지원해 7080억원 규모의 민간 투자를 유치했으며, 1010여개의 일자리도 창출한 바 있다.





산업부 관계자는 "2026년부터는 지원 대상을 수도권에서 지방으로 이전하는 기업까지 확대해 지역 발전 정도가 낮은 지역을 중심으로 지원을 강화할 계획"이라며 "지역발전 전략과 연계한 투자를 적극 유도하겠다"고 밝혔다.





