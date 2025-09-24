횡성군, 민원처리 신속도 향상 위한 측량사·건축사 간담회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 횡성군은 24일 횡성군청 2층 소회의실에서 관내 30여 개 측량사·건축사무소를 대상으로 '2025년 측량사·건축사 간담회'를 열고 민원처리 신속도 향상 방안을 논의했다.

횡성군이 24일 횡성군청 2층 소회의실에서 관내 30여 개 측량사·건축사무소를 대상으로 '2025년 측량사·건축사 간담회'를 열고 있다. 횡성군 제공

이번 간담회는 인허가 처리 규정과 주요 현안을 공유하고, 민원을 보다 신속·정확하게 처리해 신뢰받는 행정서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

횡성군은 ▲민원서비스 만족도조사 인센티브제 운영 ▲농촌체류형 쉼터 신청 안내·확인사항 ▲절수설비 설치 행정 간소화 추진 ▲ 관리지역 내 건축물 부설주차장 설치 행정 간소화 추진 ▲농지개량 행위 신고제 시행 등의 현안을 안내했다.

또한 측량사·건축사들로부터 인허가 관련 건의사항과 민원처리 신속도 개선 방안에 대한 의견을 청취하며 소통의 장을 마련했다.





김봉근 허가민원과장은 "최근에는 수준 높은 행정서비스와 함께 신속한 민원처리가 요구되고 있다"며 "이를 위해서는 측량·건축설계사무소와 공무원 간 원활한 협업이 무엇보다 중요하다. 간담회에서 제시된 의견을 면밀히 검토해 행정업무에 적극 반영하겠다"고 말했다.





횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

