한국지방재정공제회, 포천시에 특별재난지역 재정지원금 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 23일 행정안전부 산하 지방재정 전문 산하기관인 한국지방재정공제회(옥외광고센터장 차병준)로부터 특별재난지역 재해복구 재정지원금 6700만원을 전달받았다고 24일 밝혔다.

포천시청 전경. 포천시 제공

AD

시는 매년 화재나 자연재해, 건물 노후로 인한 붕괴와 같은 예기치 못한 상황에서 발생하는 손해를 최소화하고자 한국지방재정공제회를 통해 시 소유 공유재산에 대하여 건물·시설물 재해복구 공제에 가입하고 있다.

한국지방재정공제회는 지역사회 발전과 가입 지자체에 대한 지원사업 강화 및 공제사업 이익 환원의 일환으로 2012년부터 특별재난지역으로 선포된 자치단체에 전년도 건물·시설물 재해복구 공제회비의 30%를 재해복구비용으로 지원하고 있다.

전달식에 참석한 한국지방재정공제회 차병준 옥외광고센터장은 "재정지원금이 포천시의 신속한 피해 복구에 작은 힘이나마 보탬이 되길 바란다"고 말했다.





AD

백영현 포천시장은 "한국지방재정공제회의 지원에 감사하다. 재정지원금은 이번 집중호우로 인해 피해를 본 시설물 등을 복구하는데 도움이 될 것"이라며, "앞으로도 시민의 안전과 시의 공유재산 보호를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>