여주시, 고구마 공용 포장박스 수십년 만에 교체…소비자 신뢰 확보

여주 고구마 브랜드 가치 제고

‘여주꾸마’ 캐릭터 담은 고구마 포장박스 도입

경기 여주시(시장 이충우)는 저품질 고구마를 담는다는 기존 공용 고구마 포장박스 이미지를 완전히 탈피하고자 수십 년 간 사용해 온 포장박스를 전면 교체하여 새 포장박스에는 고품질 여주 고구마를 담아 여주 고구마의 브랜드 가치를 높이기 위한 대대적인 개선 작업을 추진했다고 24일 밝혔다.

공용 고구마 포장박스 교체. 여주시 제공

그간 기존 공용박스는 저품질 고구마를 연상시키는 부정적인 인식이 강해 소비자 신뢰 확보에 어려움이 있어, 이번 포장박스 교체를 통해 여주 고구마의 우수한 품질과 차별화된 브랜드 이미지를 효과적으로 구축하는 계기가 될 전망이다.

새롭게 제작된 포장박스는 여주시고구마연구회에서 자체 제작한 '여주꾸마' 캐릭터를 활용해 여주 고구마만의 뛰어난 품질을 소비자에게 친근하면서도 효과적으로 전달할 수 있도록 제작되었다.

이충우 여주시장은 "수십 년 만에 이루어진 고구마 포장박스 교체를 통해 여주 고구마가 고품질 농산물로서의 위상을 확립하고 경쟁력을 확보할 것" 이라며 "앞으로도 여주 농산물의 브랜드 가치를 한층 더 강화하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





이번 새 포장박스는 오는 여주오곡나루 축제를 맞아 여주시와 세종대왕농협, 여주시 고구마연구회가 협력하여 1만장을 시범 사용할 예정이다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

