광주 서구, 65세 이상 어르신 '실버운동 교실' 운영

광주보건대 RISE 사업 연계

광주시 서구가 어르신의 건강한 노후 실현을 위해 광주보건대 RISE 사업과 연계해 '실버운동 교실'을 운영한다.

24일 서구에 따르면 이번 교실은 65세 이상 어르신 110명을 대상으로 통합돌봄 기반의 지역 건강관리 체계를 강화하고, 어르신 스스로 건강을 지킬 수 있는 환경을 조성하기 위해 마련했다.

광주 서구가 어르신의 건강한 노후 실현을 위해 광주보건대 RISE 사업과 연계해 '실버운동 교실'을 운영한다. 광주 서구 제공

교육은 오는 11월 28일까지 주 1회, 총 10회 과정으로 운영되며 참여자들은 풍암·금호1·화정2동 행정복지센터 등 8곳에서 전문 강사의 지도 아래 ▲낙상 예방 교육 ▲자세·체형 교정 운동 ▲탄력밴드를 활용한 운동 ▲자가 근력 강화 프로그램 등 실생활에 밀접한 건강 운동을 배우게 된다.

교육 이수자는 시니어운동지도사(건강활동가)로서 경로당·건강생활지원센터·치매안심센터 등 지역 내 건강 취약계층 이용 시설에 파견돼 건강 운동을 지도하게 된다.





박용금 돌봄정책과장은 "실버운동 교실은 어르신들이 건강하고 안전한 노후를 보내실 수 있도록 돕는 의미 있는 프로그램이다"며 "앞으로도 지역사회 내에서 어르신 스스로 건강활동가로 성장할 수 있도록 다양한 맞춤형 복지·건강 정책을 확대해 나가겠다"고 말했다.





