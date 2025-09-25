최고급 엄선…신세계百 프리미엄 선물 '5스타'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

[한가위 선물]신세계백화점, 초격차 명절 선물세트

정육·청과·수산 등 자체 품질 기준 합격 상품

산지 발굴·개발·생산 이력까지 전 과정 관리

신세계백화점이 탄탄해진 산지 협업과 다채로운 상품 구성으로 초격차 프리미엄 명절 선물 세트 '5스타'를 강화했다.

5스타는 신세계백화점 바이어가 직접 국내 명산지를 발굴하고 생산, 재배 단계부터 상품 개발까지 전 과정을 엄격한 기준으로 관리해 최고급 상품만을 엄선하는 프리미엄 미식 기프트다. 정육, 청과, 수산에서 상품의 선도와 당도는 물론 크기와 형태, 색상, 마블링까지 다양한 조건에서 신세계백화점의 엄격한 자체 품질 기준에 합격한 상품만 5스타 로고를 사용할 수 있다.

신세계백화점 5스타 선물 세트. 신세계백화점 제공

대표적으로 사과는 15브릭스 이상 고당도 상품 중 완벽한 구의 형태를 갖추고 색상이 고르게 붉은 대과만을 선별한다. 한우는 4산(産) 이내 1++암소 중에서도 마블링 스코어 8~9등급의 최상위 암소 한우만이 선택된다.

신세계백화점은 2021년부터 국내 최대 한우 경매시장인 음성공판장 경매에 바이어가 참여한다. 올해 준비된 상품으로는 등심, 안심, 살치살 등 한우의 진미를 느낄 수 있는 구이용 부위로 구성한 '명품한우 특호(140만원)와 안창살, 제비추리 등 한우 한 마리에서 2%만 생산되는 특수부위를 맛볼 수 있는 명품 미각 한우(90만원)가 있다.





신세계 명품 청과에서는 경북 문경과 청송(사과), 경기도 이천(배) 등 산지 다양화를 통해 5스타의 기준에 걸맞은 우수한 원물을 확보했다. 신세계 명품 수산에서는 '명품 자연산 왕전복세트'(120만원)를 처음 선보인다. 청정 해역에서 10년 이상 자란 자연산활전복 중 ㎏당 4~5마리 정도의 왕전복만으로 9미를 구성했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr