우리자산운용 'With우리 열매맘 창업지원사업' 지원금 2억 전달

우리자산운용은 23일 한부모여성가장의 경제적 자립을 지원하기 위한 'With우리 열매맘 창업지원사업'에 지원금 2억원을 전달했다고 밝혔다.

서울 영등포구 우리자산운용 본사에서 열린 지원금 전달식에 이상준 우리자산운용 전무, 최운정 열매나눔재단 사무총장 등 관계자 10여명이 참석했다.

올해로 2회째를 맞은 With우리 열매맘 창업지원사업은 소자본 생계형 창업을 준비하는 한부모 여성가장을 대상으로 창업 준비교육, 창업자금 지원, 전문 컨설팅 및 멘토링 등 패키지 지원 프로그램을 제공한다. 여성가장이 안정적으로 창업을 준비하고 지속해서 성장할 수 있도록 실질적이고 체계적으로 지원하고 있다.

지원금은 창업시 필요한 인테리어, 집기 구입, 브랜딩 컨설팅 등 사업화 비용으로 사용한다. 참여자 전원에게는 가족 휴식, 심리 상담, 법률·기술 교육, 네트워킹 행사 등 사후 관리 프로그램이 제공돼 단순한 재정적 지원을 넘어 지속적인 성장을 돕는다.

전달식에 참여한 이상준 우리자산운용 전무는 "앞으로도 생계와 자녀 돌봄을 위해 묵묵히 책임지는 한 부모 여성 가장들이 꿈을 이루고 자립할 수 있도록 지속적인 관심과 지원으로 힘을 보태겠다"고 말했다.





우리자산운용은 후원을 통해 한부모 가정의 자립과 자존감 회복 나아가 지역사회의 긍정적 변화로 이어지기를 기대했다. 앞으로도 해당 사업을 일회성이 아닌 지속가능한 대표 사회공헌 프로그램으로 발전시켜 나갈 계획이다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

