"올 추석, 청정 가치를 선물하세요"…국내 라거 최초 싱글몰트

[한가위 선물]하이트진로 '테라 싱글몰트 에디션'

355㎖ 캔 8개 테라 싱글몰트와 전용잔(425㎖) 1개로 구성

원료 진정성 담아 호주 태즈메이니아 청정 맥아 100% 사용

하이트진로의 추석 명절 선물 세트는 가치소비 트렌드에 맞춘 '테라 싱글몰트 에디션'이다. 이번 선물 세트는 355㎖ 캔 8개와 전용 잔(425㎖) 1개로 구성됐다. 최근 건강과 환경을 고려한 소비 패턴이 강화되면서 유기농, 무첨가 등 프리미엄 먹거리를 찾는 수요가 늘고 있으며, 하이트진로는 이러한 흐름에 맞춰 매년 단 한 번 한정 출시되는 '테라 싱글몰트 에디션'을 선물 세트로 선보여 청정의 가치를 높였다.

테라 싱글몰트 에디션 선물세트. [사진=하이트진로 제공]

'테라 싱글몰트 에디션'은 호주 태즈메이니아섬에서 자란 청정 맥아만을 100% 사용한 국내 라거 최초의 싱글몰트 맥주다. 섬의 40% 이상이 유네스코 세계자연유산으로 지정된 세계적인 청정 지역에서 재배된 보리를 원료로 삼아, 한정판 맥주로서 희소성과 진정성을 동시에 갖췄다. 또한 태즈메이니아산 단일 품종 'ELLA 홉'을 더해 부드럽고 향긋한 꽃 향을 완성했다.

특히 지난달 테라는 국내 맥주 최초로 세계적 인증기관 'NON-GMO PROJECT'로부터 4년 연속 인증을 획득, 유전자 변형이 없는 본연 그대로의 맥아를 사용하고 있음을 입증했다. 테라 싱글몰트 에디션 선물 세트는 전국 대형마트에서 판매 예정이다.





오성택 하이트진로 마케팅실 전무는 "최근 명절 선물에서도 환경, 건강, 지속가능성 등 자신이 믿는 가치를 중시하는 소비 트렌드가 강화되고 있다"며 "원료에 대한 진정성과 청정 가치에 대한 브랜드 철학을 담은 테라 싱글몰트 에디션 선물 세트를 통해 소중한 분들과 특별한 한가위를 보내길 바란다"고 말했다.





